В Минкомсвязи сообщили об отсутствии запрета на использование Telegram
Чиновник пояснил, что принятое властями решение о блокировке сервиса сообщений не предполагает введение запрета на его использование гражданами. «Одно другому не противоречит», - заявил замминистра
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин напомнил россиянам, что им не запрещено пользоваться заблокированным мессенджером Telegram.
Чиновник пояснил, что принятое властями решение о блокировке сервиса сообщений не предполагает введение запрета на его использование гражданами. «Одно другому не противоречит», - заявил замминистра, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее о том, что заблокированный Telegram не запрещен для использования сообщал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом сразу после начала блокировки сервиса многие чиновники признавались, что продолжают использовать его в личных целях и даже в рабочих.
Отметим, что пока попытки Роскомнадзора заблокировать работу Telegram на территории России не венчались успехом. Сервис по-прежнему доступен для пользователей.