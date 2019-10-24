Отток капитала из России за последние 30 лет оценили в триллион долларов
Отток капитала из России за последние 30 лет составит около одного триллиона долларов. Такие данные озвучил бывший советник президента по экономическим вопросам, а ныне министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев
Отток капитала из России за последние 30 лет составит около одного триллиона долларов. Такие данные озвучил бывший советник президента по экономическим вопросам, а ныне министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.
Экономист заявил, что Россия после распада СССР «субсидировала мировую финансовую систему на 1 трлн долларов». Часть из этих средств была выведена в офшоры.
По мнению Глазьева, причиной масштабного вывода капитала из России стала макроэкономическая политика, рекомендованная Международным валютным фондом, сообщает ТАСС.