В мэрии Москвы назвали «фейком» данные «Гринпис» о радиации на месте строительства юго-восточной хорды
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский заявил, что эко-активисты занимаются вбросом недостоверной информации. По версии властей, никаких превышений радиационного фона на месте стройки нет
Московские чиновники назвали фейковой информацию экологической организации «Гринпис» об очагах радиоактивного загрязнения на маршруте строительства Юго-Восточной хорды. Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский заявил, что эко-активисты занимаются вбросом недостоверной информации.
«Вот сколько с "Гринпис" ни сталкивался, очень редко аргументированное есть доказательство тому, что они говорят», - заявил чиновник в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Одновременно с этим Антон Кульбачевский пообещал, что ведомство проведет проверку информации «Гринпис».
Ранее российское отделение «Гринпис» сообщило о превышении допустимого уровня радиационного загрязнения земли на склоне между Московским заводом полиметаллов и железнодорожной станцией Москворечье, где столичные власти планируют построить Юго-Восточную хорду.
Специалисты обнаружили альфа-активные вещества торий-232 и радий-226. Пробы брались с поверхности земли, замеры на глубине 0,5 м оказывались еще выше. Всего на поверхности специалисты обнаружили пять очагов загрязнения с превышением дозы гамма-излучения в 5-8 раз выше нормы.
Экологи и раньше говорили о том, что строительство хорды рядом с могильником приведет к сдвигу грунта и обнажит радиоактивные отходы, которые могут попасть в воду или разнестись вместе с ветром. Альфа-радионуклиды при попадании в организм человека могут вызвать онкологические заболевания.
Московские власти со ссылкой на своих специалистов продолжают утверждать, что никаких превышений радиационного фона рядом с заводом полиметаллов зафиксировано не было.