Меню
Общество
Москва – невкусная «конфета» в красивой «обертке»
Общество
24 октября 00:19

Телеканал «Россия 1» убрал из эфира программу о прорыве дамбы в Красноярском крае

Государственный телеканал «Россия 1» убрал из вчерашнего эфира программу «Прямой эфир с Андреем Малаховым», которая была посвящена обрушению дамбы в поселке Щетинкино Красноярского края

Телеканал «Россия 1» убрал из эфира программу о прорыве дамбы в Красноярском крае

Государственный телеканал «Россия 1» убрал из вчерашнего эфира программу «Прямой эфир с Андреем Малаховым», которая была посвящена обрушению дамбы в поселке Щетинкино Красноярского края. Напомним, что в результате этого происшествия погибли 17 человек.

Выпуск программы, в котором среди прочего говорилось о запрещенном методе добычи золота, успели показать на Дальнем Востоке и в Сибири, однако на Украине, в центральной части, на юге и западе страны вместо этого выпуска показали запись эфира о выпавшей из окна женщине из Тобольска, сообщают «Открытые медиа».

Один из участников программы сообщил, что в программе Андрея Малахова называлось другое число погибших в результате прорыва дамбы, чем утверждают представители власти. Ведущий программы сообщил о том, что тесты воды из реки Сейбы показали значительное превышение концентрации ртути. В свою очередь эксперты объяснили это тем, что золото на прииске в Щетинкино могли добывать запрещенным способом, который наносит вред экологии.

Напомним, дамба на реке Сейбе в Щетинкино обрушилась в ночь на 19 октября, а вода затопила времянки, в которых жили работники золотодобывающей артели. В результате происшествия погибли 17 человек. Еще трое считаются пропавшими без вести.

СКР возбудил по данному факту уголовное дело, фигурантами которого стали гендиректор компании «Сисим» (входит в «Сибзолото») Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров.

Материалы по теме
Жителям Новомичуринска на канале НТВ вместо политического ток-шоу показали порнофильм
Главред «Кто хочет стать миллионером?» обвинил «знатока» Александра Друзя в мошенничестве
Британский медиарегулятор усомнился в объективности иностранных версий телеканалов РЕН ТВ и НТВ
Сейчас на главной
Ядерный могильник есть, а радиации нет
Горячие новости
Ядерный могильник есть, а радиации нет
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский заявил, что эко-активисты занимаются вбросом недостоверной информации. По версии властей, никаких превышений радиационного фона на месте стройки нет
Глава ПФР сообщил об отсутствии в бюджете денег на индексацию пенсий работающих пенсионеров
Горячие новости
Глава ПФР сообщил об отсутствии в бюджете денег на индексацию пенсий работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фона России заявил об отсутствии 368 млрд рублей, которые необходимы для возобновления ежегодной индексации выплат работающим пенсионерам с учетом инфляции в следующем году
О чем члены СПЧ попросили Путина?
СПЧ
О чем члены СПЧ попросили Путина?
Владимир Путин подписал документ об освобождении от должности председателя СПЧ Михаила Федотова. Федотов вместе с действующим составом Совета активно боролся за фигурантов «московского дела» и других жертв карательной системы современной России
Авторская колонка
Уникальный случай: Юлия Латынина хвалит Путина
Благодаря Путину захлебнулась атака Турции на курдов. Курды - мужественный народ, живущий на границе Турции, Сирии, Ирака и Ирана. Их 40 миллионов человек, и они давно заслужили право иметь свое государство. Но им не даю
Пьяных Глеб
Российские власти списали африканским странам долги на 20 млрд долларов
Горячие новости
Российские власти списали африканским странам долги на 20 млрд долларов
Президент России Владимир Путин во время своего выступления на форуме «Россия - Африка» в Сочи сообщил о списании долгов африканских стран. Глава государства заявил, что России участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки
Верховный суд разрешил силовикам использовать декларации об амнистии капитала в уголовных делах
Горячие новости
Верховный суд разрешил силовикам использовать декларации об амнистии капитала в уголовных делах
ВС не нашел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ декларации об амнистии капитала в рамках расследования уголовного дела в отношении компании «Усть-Луга»
«Циничный и аморальный бизнес»
Горячие новости
«Циничный и аморальный бизнес»
Экологическая организация Greenpeace сообщила о возобновлении транспортировки в Россию урановых хвостов с немецкой уранообогатительной фабрики в городе Гронау. Транспортировкой опасных отходов занимается европейская компания Urenco
Золотая моя Москва
Горячие новости
Золотая моя Москва
Власти Москвы в 2021 году планируют потратить на реализацию программы «Моя улица» рекордную сумму. Бюджет программы составит 45,5 млрд рублей. в мэрии заявили, что это «крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы»
«Не осуждай, не попробовав»
Горячие новости
«Не осуждай, не попробовав»
Пресненский райсуд Москвы прекратил производство по иску жителя столицы к американской компании Apple. Москвич требовал от производителя «айфонов» и других популярных гаджетов миллион рублей за «доведение до гомосексуализма»
В Госдуме предложили запретить отключать гражданам воду и газ из-за долгов за ЖКУ
Горячие новости
В Госдуме предложили запретить отключать гражданам воду и газ из-за долгов за ЖКУ
Депутат от КПРФ подготовил законопроект, который предусматривает введение запрета на отключение газа и воды в домах и квартирах граждан с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг
Студентов обязали выступить против принятия закона о домашнем насилии
Горячие новости
Студентов обязали выступить против принятия закона о домашнем насилии
Студентов ОмГПУ принудили проголосовать в интернете против законопроекта о домашнем насилии. В качестве профилактической меры учащимся показали конспирологический фильм о заговоре против института семьи в России
Президент наградил следователя по «московскому делу» и «делу ФБК»
Горячие новости
Президент наградил следователя по «московскому делу» и «делу ФБК»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед отечеством» I степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета Рустама Габдулина
Авторская колонка
Российская оборонка и силовики обречены
Вечерело, работал и слушал радио «Звезда», где по вечерам крутят аудио версии классических произведений, которые позволяют хоть немного отвлечься от бешеной новостной ленты
Горный Александр
«Фантастический» результат
Горячие новости
«Фантастический» результат
Министерство культуры и Фонд кино раскрыли данные о финансовой поддержке российских фильмов. Согласно отчету, из 38 кинофильмов, которые с 2015 года получили из бюджета 100 млн рублей и больше, 14 собрали в прокате намного меньше этой суммы
Эксперты предупредили об использовании электронных ПТС в мошеннических схемах
Горячие новости
Эксперты предупредили об использовании электронных ПТС в мошеннических схемах
Переход на электронные паспорта автомобилей может обернуться ростом мошенничества. Об этом говорится в письме Объединенной лизинговой ассоциации на имя вице-премьера Максима Акимова
Правительство выделит регионам 90 млрд рублей на стимулирование рождаемости
Горячие новости
Правительство выделит регионам 90 млрд рублей на стимулирование рождаемости
Глава Министерства труда России Максим Топилин в ходе совещания по вопросам о реализации нацпроекта «Демография» в Салехарде заявил о планах правительства выделить регионам деньги на стимулирование рождаемости
Ликвидировать нельзя оставить
Горячие новости
Ликвидировать нельзя оставить
Российские правозащитники подготовили открытое письмо с требованием к властям прекратить давление на движение «За права человека» Льва Пономарева и остановить его ликвидацию
Авторская колонка
О масштабах эпох и общественной деградации
В конце сентября я бродил по хорватскому Сплиту. Там есть развалины большого, фрагментарно сохранившегося дворца римского императора Диоклетиана. Начавшего свою карьеру простым солдатом, ставшего императором – и в расцвете своего всевластия от власти отказавшегося
Авдерин Валерий