Телеканал «Россия 1» убрал из эфира программу о прорыве дамбы в Красноярском крае
Государственный телеканал «Россия 1» убрал из вчерашнего эфира программу «Прямой эфир с Андреем Малаховым», которая была посвящена обрушению дамбы в поселке Щетинкино Красноярского края
Государственный телеканал «Россия 1» убрал из вчерашнего эфира программу «Прямой эфир с Андреем Малаховым», которая была посвящена обрушению дамбы в поселке Щетинкино Красноярского края. Напомним, что в результате этого происшествия погибли 17 человек.
Выпуск программы, в котором среди прочего говорилось о запрещенном методе добычи золота, успели показать на Дальнем Востоке и в Сибири, однако на Украине, в центральной части, на юге и западе страны вместо этого выпуска показали запись эфира о выпавшей из окна женщине из Тобольска, сообщают «Открытые медиа».
Один из участников программы сообщил, что в программе Андрея Малахова называлось другое число погибших в результате прорыва дамбы, чем утверждают представители власти. Ведущий программы сообщил о том, что тесты воды из реки Сейбы показали значительное превышение концентрации ртути. В свою очередь эксперты объяснили это тем, что золото на прииске в Щетинкино могли добывать запрещенным способом, который наносит вред экологии.
Напомним, дамба на реке Сейбе в Щетинкино обрушилась в ночь на 19 октября, а вода затопила времянки, в которых жили работники золотодобывающей артели. В результате происшествия погибли 17 человек. Еще трое считаются пропавшими без вести.
СКР возбудил по данному факту уголовное дело, фигурантами которого стали гендиректор компании «Сисим» (входит в «Сибзолото») Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер горного участка Евгений Александров.