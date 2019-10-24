Глава ПФР сообщил об отсутствии в бюджете денег на индексацию пенсий работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фона России заявил об отсутствии 368 млрд рублей, которые необходимы для возобновления ежегодной индексации выплат работающим пенсионерам с учетом инфляции в следующем году
Глава Пенсионного фона России (ПФР) Антон Дроздов заявил об отсутствии 368 млрд рублей, которые необходимы для возобновления ежегодной индексации выплат работающим пенсионерам с учетом инфляции в следующем году.
Во время заседания Госдумы РФ Антон Дроздов заявил, что 368 млрд рублей – это очень большая сумма, и таких денег у ПФР нет.
Глава Пенсионного фонда также сообщил о том, что значительного роста числа пенсионеров, которые бы увольнялись и снова возвращались на работу, сейчас не наблюдается.
Напомним, что ежегодная индексация пенсий работающих пенсионеров была отменена в 2015 году решением президент Владимира Путина. В Счетной палате в свою очередь сообщили, что данная мера не помогла сократить дефицит бюджета ПФР.