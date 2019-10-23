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23 октября 18:15

Российские власти списали африканским странам долги на 20 млрд долларов

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на форуме «Россия - Африка» в Сочи сообщил о списании долгов африканских стран. Глава государства заявил, что России участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки

Российские власти списали африканским странам долги на 20 млрд долларов
Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на форуме «Россия - Африка» в Сочи сообщил о списании долгов африканских стран общим объемом 20 млрд долларов.

Глава государства заявил, что России участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. Помимо этого, некоторые страны участвуют вместе с Россией в программе по использованию долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста. Речь, например, идет об участии российских компаний в разработке месторождений.

По словам Путина, в ближайшем будущем остаток долга Эфиопии перед Россией в размере 163,6 млн долларов будет списан по схеме «долг в обмен на развитие», сообщает «Интерфакс».

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