Верховный суд разрешил силовикам использовать декларации об амнистии капитала в уголовных делах
ВС не нашел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ декларации об амнистии капитала в рамках расследования уголовного дела в отношении компании «Усть-Луга»
Верховный суд России не нашел нарушений законодательства в изъятии сотрудниками ФСБ декларации об амнистии капитала в рамках расследования уголовного дела в отношении совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Ранее власти обещали, что раскрытые бизнесменами сведения об активах в рамках амнистии капитала никогда не будут использованы против них.
Декларация об амнистии капитала представляет собой документ, в котором граждане добровольно раскрывают информацию о своих активах.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ изъяли такую декларацию Валерия Израйлита и на основании указанных в ней сведений возбудили против него уголовное дело по факту вывода денежных средств по подложным документам. Это стало первым прецедентом декларации об амнистии капиталов против бизнеса, сообщают «Ведомости».
Защита г-на Израйлита сообщила, что прокуратура признала «излишней» изъятие декларации, однако сторона обвинения продолжает использовать декларацию вопреки нормам закона.
Бизнесмен обратился в Верховный суд, однако тот не увидел в действиях ФСБ нарушения закона и фактически разрешил использовать декларации об амнистии капитала в уголовных делах.
Примечательно, что президент Владимир Путин ранее обещал, что российские граждане, решившие воспользоваться амнистией капиталов, получат «твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным». Соответствующие гарантии в 2015 году были утверждены законодательно.