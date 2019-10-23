Активисты «Гринпис» сообщили о возобновлении ввоза в Россию отходов обогащения урана
Экологическая организация Greenpeace сообщила о возобновлении транспортировки в Россию урановых хвостов с немецкой уранообогатительной фабрики в городе Гронау. Транспортировкой опасных отходов занимается европейская компания Urenco
Экологическая организация Greenpeace сообщила о возобновлении транспортировки в Россию урановых хвостов с немецкой уранообогатительной фабрики в городе Гронау. Транспортировкой опасных отходов занимается европейская компания Urenco.
Согласно документам властей немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, с 2019 по 2022 годы в Россию из Германии планируется отправить 12 тысяч тонн урановых хвостов. Это примерно тысяча контейнеров и 20 железнодорожных составов, сообщает «МБХ медиа».
По данным экологов, с мая текущего года из Гронау на электрохимический комбинат в Новоуральске в Свердловской области уже отправили шесть составов с отходами обогащения урана.
По оценке эко-активистов, в России на сегодняшний день скопилось около миллиона тонн радиоактивных и токсичных урановых хвостов. Дальнейшее использование этих веществ не предусмотрено. При этом российское законодательство запрещает ввоз таких отходов для хранения, переработки или захоронения.
Сопредседатель группы «Экозащита!» Владимир Сливяк назвал решение госкорпорации «Росатом» о возобновлении ввоза в Россию урановых хвостов циничным и аморальным. «Поражает готовность «Росатома» зарабатывать на захоронении фактических иностранных отходов, что является нонсенсом в любой цивилизованной стране», - заявил Сливяк.