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23 октября 11:57

Власти Москвы потратят на реализацию программы «Моя улица» в 2021 году рекордную сумму

Власти Москвы в 2021 году планируют потратить на реализацию программы «Моя улица» рекордную сумму. Бюджет программы составит 45,5 млрд рублей. в мэрии заявили, что это «крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы»

Власти Москвы потратят на реализацию программы «Моя улица» в 2021 году рекордную сумму
Фото: argumenti.ru

Власти Москвы в 2021 году планируют потратить на реализацию программы «Моя улица» рекордную сумму. Бюджет программы составит 45,5 млрд рублей. в мэрии заявили, что это «крупнейший проект благоустройства в современной истории Москвы».

Согласно проекту бюджета Москвы на 2020–2022 годы, на реализацию реконструкцию улиц выделят 107,2 млрд рублей. Из этой суммы 45,5 млрд планируется потратить в 2021 году. Пока это рекордная сумма за годы реализации программы «Моя улица», которая стартовала в 2015 году.

Предыдущий рекорд по расходам на «Мою улицу» был поставлен в 2017 году. Тогда расходы на ремонт составили 42,2 млрд рублей. В 2018 году на программу выделяли «всего» 27,6 млрд рублей.

Кроме того, на исполнение подпрограммы «Содержание и благоустройство территории жилой застройки и иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства» на 2020–2022 годы в городском бюджете заложено 177,4 млрд рублей. эта программа включает в себя благоустройство жилой застройки, ремонт и содержание дворов, а также проведение мероприятий по развитию районов.

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