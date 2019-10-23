Житель Москвы отозвал свой иск к Apple о выплате компенсации за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский райсуд Москвы прекратил производство по иску жителя столицы к американской компании Apple. Москвич требовал от производителя «айфонов» и других популярных гаджетов миллион рублей за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский райсуд Москвы прекратил производство по иску жителя столицы к американской компании Apple. Москвич требовал от производителя «айфонов» и других популярных гаджетов миллион рублей за «доведение до гомосексуализма».
Ходатайство о прекращении дела подала представитель истца Сапиджат Гусниева, сообщает «МБХ медиа». Причины отзыва иска к Apple не сообщаются.
Житель Москвы требовал от Apple выплатить ему компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей и удалить приложение для операций с криптовалютой Waves Wallet.
По словам истца, на его счет в приложении Waves Wallet поступило 69 единиц криптовалюты Gaycoin. Перевод сопровождался фразой «Don’t blame until you do that» («Не осуждай, не попробовав»). Эти слова заставили его расстаться с девушкой и «попробовать однополые отношения».