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Общество
23 октября 11:45

Житель Москвы отозвал свой иск к Apple о выплате компенсации за «доведение до гомосексуализма»

Пресненский райсуд Москвы прекратил производство по иску жителя столицы к американской компании Apple. Москвич требовал от производителя «айфонов» и других популярных гаджетов миллион рублей за «доведение до гомосексуализма»

Житель Москвы отозвал свой иск к Apple о выплате компенсации за «доведение до гомосексуализма»

Пресненский райсуд Москвы прекратил производство по иску жителя столицы к американской компании Apple. Москвич требовал от производителя «айфонов» и других популярных гаджетов миллион рублей за «доведение до гомосексуализма».

Ходатайство о прекращении дела подала представитель истца Сапиджат Гусниева, сообщает «МБХ медиа». Причины отзыва иска к Apple не сообщаются.

Житель Москвы требовал от Apple выплатить ему компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей и удалить приложение для операций с криптовалютой Waves Wallet.

По словам истца, на его счет в приложении Waves Wallet поступило 69 единиц криптовалюты Gaycoin. Перевод сопровождался фразой «Don’t blame until you do that» («Не осуждай, не попробовав»). Эти слова заставили его расстаться с девушкой и «попробовать однополые отношения».

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