В Госдуме предложили запретить отключать гражданам воду и газ из-за долгов за ЖКУ
Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный подготовил законопроект, который предусматривает введение запрета на отключение газа и воды в домах и квартирах граждан с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг
Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный подготовил законопроект, который предусматривает введение запрета на отключение газа и воды в домах и квартирах граждан с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Законопроект вносит дополнение в статью №157 Жилищного кодекса, которое запрещает приостановление коммунальной услуги по отоплению (газоснабжению, в случае использования газа для отопления в отопительный период), а в многоквартирных домах холодного водоснабжения и водоотведения в случае их неполной оплаты потребителем.
Депутат считает, что его инициатива защитит право граждан на жизнь и существование в минимальных приемлемых санитарно-бытовых условиях. Кроме того, данный законопроект не повлечет каких-либо расходов со стороны государства.
В правительстве законопроект о запрете отключать должникам по ЖКУ воду, газ и т.д. пока не прокомментировали. Ранее глава Минстроя и ЖКХ Владимир Якушев сообщал, что совокупный долг россиян за «коммуналку» составляет 800 млрд рублей.