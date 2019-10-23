Студентов обязали выступить против принятия закона о домашнем насилии
Студентов ОмГПУ принудили проголосовать в интернете против законопроекта о домашнем насилии. В качестве профилактической меры учащимся показали конспирологический фильм о заговоре против института семьи в России
Студентов Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ) принудили проголосовать в интернете против законопроекта о домашнем насилии. В качестве профилактической меры учащимся показали конспирологический фильм о заговоре против института семьи в России.
Общественница Алена Попова сообщила в Facebook со ссылкой на одну из своих подписчиц, что в педагог по физкультуре в ОмГПУ попросила разослать всему факультету психологии ссылки на голосования о необходимости принять закон о домашнем насилии и заявила, что студенты должны проголосовать «нет».
Студентам также скинули ссылку на видеозапись, снятую патриотическим движением «Суть времени», в которой утверждается, что закон о домашнем насилии очень опасен. В ролике поясняется, что этот закон предполагает введение ответственности за психологическое насилие в семье, а также «выселение мужчин из квартир по охранному ордену».
«Под вопли об избиении женщин протаскивают нормы, по которым мужчину можно признать насильником только за то, что он борщ не похвалил», - считают авторы видео.
Отметим, что вопрос о принятии закона о наказании за домашнее насилие был поднят активистами на фоне расследования дела трех сестер Хачатурян, которые убили своего отца. Девушки сообщили, что в течение долгих лет терпели насилие со стороны отца, а уйти им было некуда.