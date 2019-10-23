Президент наградил следователя по «московскому делу» и «делу ФБК»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед отечеством» I степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета Рустама Габдулина
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед отечеством» I степени старшего следователя по особо важным делам Следственного комитета Рустама Габдулина. В настоящее время он возглавляет следственную группу по «московскому делу» и делу об «отмывании» денег в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Следователя Габдулина наградили за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, а также многолетнюю добросовестную работу.
«Московское дело» было возбуждено по факту массовых беспорядков, которые по версии властей имели место быть во время несогласованных протестных акций «за честные выборы» в столице 27 июля и 3 августа. По факту никаких массовых беспорядков на митингах не было, а были жесткие задержания силовиками мирных манифестантов. Большую часть фигурантов «московского дела» обвинили в применении насилия в отношении представителей власти. Несколько человек были приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Дело об «отмывании» преступных доходов в ФБК было возбуждено за месяц до выборов в Мосгордуму и после выхода нескольких громких антикоррупционных расследований о столичных чиновниках и депутатах от «Единой России». Преступными доходами следователи объявили добровольные пожертвования российских граждан на деятельность ФБК.
В рамках расследования дела об «отмывании» в десятках городов прошли масштабные обыски по месту жительства сотрудников штабов Алексея Навального, из родственников и даже соседей. В ходе обысков силовики изъяли телефоны и компьютеры, а некоторые оппозиционеры после следственных мероприятий обнаружили, что баланс их личных счетов составляет минус 75 млн рублей (сумма отмытого, по версии следствия).