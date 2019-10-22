Треть российских фильмов, получивших господдержку, провалилась в прокате
Министерство культуры и Фонд кино раскрыли данные о финансовой поддержке российских фильмов. Согласно отчету, из 38 кинофильмов, которые с 2015 года получили из бюджета 100 млн рублей и больше, 14 собрали в прокате намного меньше этой суммы
Министерство культуры и Фонд кино раскрыли данные о финансовой поддержке российских фильмов. Согласно отчету, из 38 кинофильмов, которые с 2015 года получили из бюджета 100 млн рублей и больше, 14 собрали в прокате намного меньше этой суммы.
В списке провальных картин, например, оказались боевик «Семь пар нечистых» (получил 119 млн рублей из бюджета и собрал в прокате 1 млн рублей), мультфильм «Баба Яга. Начало» (138 млн рублей господдержки и 1,3 млн рублей сборов) и комедия «Невидимки» (107 млн рублей господдержки и 20 млн рублей сборов).
Патриотическая комедия «Крымский мост. Сделано с любовью!», создателями которой являются главный редактор RT Маргарита Симоньян и ее муж-режиссер Тигран Кеосаян, получила от Фонда кино 100 млн рублей, а в прокате благодаря мощной информационной поддержке, собрала 70 млн рублей.
Фантастический боевик «Рубеж» продюсеров Джаника Файзиева, Рафаела Минасбекяна и Павла Степанова получил поддержку в размере 200 млн рублей, а в прокате собрал 87 млн рублей.
Сам Джаник Файзиев заявил газете «Ведомости», что успех в прокате зависит от множества факторов, а провалы есть у крупнейших голливудских студий. «Если в России явно проваливается лишь треть проектов с господдержкой, это фантастический результат», - заявил продюсер.
В Министерстве культуры выразили иное мнение. Чиновники считают провал российских фильмов в прокате системной проблемой и рассчитывают, что обнародованные данные повысят ответственность экспертов при отборе проектов для получения государственного финансирования.