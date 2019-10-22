Эксперты предупредили об использовании электронных ПТС в мошеннических схемах
Переход на электронные паспорта автомобилей может обернуться ростом мошенничества. Об этом говорится в письме Объединенной лизинговой ассоциации на имя вице-премьера Максима Акимова
Переход на электронные паспорта автомобилей (электронные ПТС) может обернуться ростом мошенничества. Об этом говорится в письме Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА) на имя вице-премьера Максима Акимова.
В ассоциации считают, что электронные ПТС никак не препятствует возможности хищения автомобиля, так как в документ необязательно вносить записи о собственнике, а данные о регистрации автомобиля в ГИБДД там отсутствуют. Остальные данные из документа при этом закрыты для третьих лиц, которые не являются пользователями электронных ПТС, сообщает «КоммерсантЪ».
Бизнесмены предлагают правительству разработать сервис для онлайн-доступа к данным о регистрации автомобилей в ГИБДД. В ассоциации пояснили, что ЭПТС никак не препятствует хищению автомобилей.
Система электронных ПТС в отличие от традиционных бумажных не показывает историю собственников транспортного средства, а договоры лизинга в нее вносятся факультативно и никак не учитываются в ГИБДД.
В Минпромторге в ответ на претензии ОЛА заявили, что электронный ПТС не является документом, подтверждающим право собственника на автомобиль, а нужен для сбора сведений для выпуска автомобилей и их регистрации в ГИБДД.