Правительство выделит регионам 90 млрд рублей на стимулирование рождаемости
Глава Министерства труда России Максим Топилин в ходе совещания по вопросам о реализации нацпроекта «Демография» в Салехарде заявил о планах правительства выделить регионам деньги на стимулирование рождаемости
Глава Министерства труда России Максим Топилин в ходе совещания по вопросам о реализации нацпроекта «Демография» в Салехарде заявил о планах правительства выделить регионам 90 млрд рублей на стимулирование рождаемости.
Максим Топилин сообщил, что в 2020 году власти должны принять решение по расширению программы пособия на первого и второго ребенка. Причем пособие будет выплачиваться на детей до трех лет, а не полутора.
«Планка вхождения в эту программу увеличится с 1,5 прожиточных минимумов до двух прожиточных минимумов - это почти 90 млрд рублей», - заявил чиновник, слова которого приводит ТАСС.
Помимо этого, с 2020 года во всех субъектах федерации дополнительно введут софинансирование из федерального бюджета выплат на третьего ребенка.