Роскомназор заменит блокировки сайтов «серьезными» штрафами
Российские власти решили заменить блокировку сайтов-нарушителей на штрафы. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров во время своего выступления на 6-й всемирной конференции по управлению интернетом
Российские власти решили заменить блокировку сайтов-нарушителей на штрафы. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров во время своего выступления на 6-й всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.
Александр Жаров рассказал, что штрафы за нарушение законодательства в сфере регулирования интернета будут «достаточно серьезными». «Если мы еще несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают «экономическим рублем»», - заявил глава Роскомнадзора, слова которого приводит ТАСС.
Александр Жаров добавил, что в современном мире, где в интернет-пространстве происходят бурные изменения, появляются сети связи пятого поколения и новые типы шифрования сети, задача госорганов заключается в том, чтобы все участники той сферы всесторонне соблюдали локальное законодательство.