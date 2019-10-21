Российские граждане хотели бы видеть президентом страны Штирлица
Российские граждане назвали лучшим кандидатом в президенты России Штирлица из кинофильма «Семнадцать мгновений весны». Еще одним киногероем, достойным президентства россияне назвали профессора Преображенского из картины «Собачье сердце»
Российские граждане назвали лучшим кандидатом в президенты России Штирлица из кинофильма «Семнадцать мгновений весны». Еще одним киногероем, достойным президентства россияне назвали профессора Преображенского из картины «Собачье сердце».
Согласно опросу общественного мнения, проведенного ВЦИОМ и Центром политической конъюнктуры, за Штирлица проголосовали 20% респондентов. Кандидатура профессора Преображенского набрала 12% голосов. На третьем месте оказались Данила Багров из «Брата» и Мария Швецова из сериала «Тайны следствия» (11% голосов).
Также респонденты отметили Катерину Тихомирову из фильма «Москва слезам не верит» (9%), Валерия Харламова из «Легенды № 17» (6%), Семена Горбункова из «Бриллиантовой руки» и бандита Сашу Белого из сериала «Бригада» (каждый набрал по 4%).
Опрошенные граждане отметили, что президент должен быть честным, компетентным и близким к народу.