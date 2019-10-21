Власти отменят бумажные свидетельства проверки квартирных счетчиков
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому свидетельства о поверке квартирных счетчиков, измеряющих потребление коммунальных ресурсов, станут электронными
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому свидетельства о поверке квартирных счетчиков, измеряющих потребление коммунальных ресурсов, станут электронными, а бумажные документы, напротив, потеряют удостоверяющую силу.
Глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью «Российской газете» пояснил, что после вступления соответствующего закона в силу проверяющий в присутствии владельца квартиры должен будет внести результаты проверки в специальный реестр агентства через портал госуслуг. Эта запись станет единственным подтверждением поверки прибора учета.
Авторы законопроекта отметили, что собственник таким образом получит защиту от мошенников, которые досаждают звонками и извещениями о срочной и обязательной поверке счетчиков.
«Поскольку в области поверки бытовых приборов учета много подделок и махинаций, очень важно сделать максимально прозрачной фиксацию результатов метрологических работ. А что может быть прозрачнее электронной записи в официальном реестре? Ни одна бумага не может с этим соревноваться», — заявил Алексей Абрамов.