Депутаты Госдумы займутся регулированием сферы коучинга и тренингов
Депутаты Госдумы решили взяться за тренеров личностного роста и других коучей, которые сейчас активно проводят различного рода платные семинары и тренинги о том, как заработать миллион или достичь исполнения желаний
Депутаты Госдумы решили взяться за тренеров личностного роста и других коучей, которые сейчас активно проводят различного рода платные семинары и тренинги о том, как заработать миллион или достичь исполнения желаний. Парламент разработает профессиональные стандарты для коучей с целью регулирования этой сферы на рынке труда.
Депутат от «Единой России» Виктор Зубарев сообщил, что большинство коучей в настоящее время работают без лицензии, за что получили прозвище от граждан «инфоцыгане». Парламентарий указал, что такие непрофессионалы подрывают доверие к этому бизнесу, а вернуть его можно путем введения профессиональных стандартов, сообщают «Известия».
Первый зампред комиссии по общественному контролю Общественной палаты России и глава союза налогоплательщиков Артем Кирьянов поддержал инициативу Госдумы и заявил о необходимости регулирования коучинга. Эксперт отметил, что многим так называемым коучам самим нужно многому научиться, а сами тренинги он сравнил с цыганским гипнозом.
В Международной федерации коучинга сообщили, что сейчас в России насчитывается не более 3 тысяч сертифицированных коучей. Сколько при этом в России работает непрофессиональных тренеров, неизвестно.