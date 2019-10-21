Вспышка африканской чумы свиней провоцировала рост цен на бекон и свиное мясо
Вспышка африканской чумы свиней в некоторых странах привела к росту цен на свинину и бекон. По данным агентства Bloomberg, цены на свинину в Европе выросли на 31%
Вспышка африканской чумы свиней в некоторых странах привела к росту цен на свинину и бекон. По данным агентства Bloomberg, цены на свинину в Европе выросли на 31%.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, спрос на свинину сейчас продолжает расти. Участники рынка прогнозируют, что стоимость свиного мяса будет находиться на высоком уровне как минимум три месяца.
Согласно прогнозу, до конца текущего года поголовье свиней в Китае сократится до 275 млн животных, что на 40% меньше, чем показатели 2018 года. Общемировое сокращение поголовья свиней оценивается в 10% к концу 2019 года.