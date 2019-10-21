Министр финансов заявил о готовности России к падению цен на нефть до 20 долларов за баррель
Антон Силуанов заявил о готовности страны к резкому падению цен на нефть. По словам чиновников, власти приняли меры для минимизации ущерба в случае, если цена на «черное золото» опустится до 20 долларов за баррель
Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил о готовности страны к резкому падению цен на нефть. По словам чиновников, власти приняли меры для минимизации ущерба в случае, если цена на «черное золото» опустится до 20 долларов за баррель.
Министр также сообщил в интервью CNBC, что Россию «вполне устраивает текущая стоимостью нефти».
Низкие цены на нефть, отметил Силуанов, могут оказывать влияние на динамику в российской экономике, но для страны сейчас стоит задача в снижении зависимости от мировых цен на энергоносители. С этой целью в федеральный бюджет заложена стоимость нефти в размере 42 доллара за баррель.
Кроме того, достаточный золотой запас позволит российским властям выполнять свои обязательства в течение трех лет «без шоков и проблем для бюджета» даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до 30 или 20 долларов за баррель.