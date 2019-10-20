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20 октября 11:40

Правительство обяжет банки проводить идентификацию клиентов по номеру телефона

Идентификация абонентов должна будет проводиться с использованием единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС), за создание которой заплатят сами банки

Правительство обяжет банки проводить идентификацию клиентов по номеру телефона

Правительство обяжет работающие в России банки  проводить идентификацию своих клиентов по номеру телефона. Такая процедура позволит избавить граждан от навязчивых звонков коллекторов и предотвратить возможное мошенничество.

Идентификация абонентов должна будет проводиться с использованием единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС), за создание которой заплатят сами банки.

Представители кредитно-финансовых организаций скептически отнеслись к инициативе правительства. В банках отметили, что в целом идея правильная, однако ее результат будет зависеть от актуальности и корректности персональных данных, которые хранятся у операторов. Сейчас большая часть абонентской базы провайдеров не имеет обновленных паспортных сведений граждан, сообщают «Известия».

В свою очередь сотовые операторы  выступают против создания ЕИС даже на средства банков. Операторы связи считают, что расходы на реализацию требований закона могут составить десятки миллионов рублей. 

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