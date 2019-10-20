Красноярские силовики задержали гендиректора артели «Сисим» из-за гибели 15 человек при прорыве дамбы
В Красноярском крае правоохранительные органы задержали гендиректора золотодобывающей артели «Сисим», где в результате прорыва дамбы погибло 15 человек
В Красноярском крае правоохранительные органы задержали гендиректора золотодобывающей артели «Сисим», где в результате прорыва дамбы погибло 15 человек.
Золотодобывающая артель, которая располагается около села Щетинкино в Красноярском крае, принадлежит холдингу «Сибзолото». Накануне в офисе компании прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту происшествия. Источник «Интерфакса» сообщил, что следственные мероприятия проходили в Красноярске в офисе «Сибзолота» и непосредственно на месте происшествия.
Напомним, в ночь на 19 октября в районе Щетинкино на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, после чего хлынувшая вода затопила два рабочих общежития временного типа. В результате происшествия погибли 15 человек, шестеро пропали без вести и еще 16 пострадали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин предположил, что дамба в Щетинкино была возведена с нарушением норм. В частности, в данном случае не была получена санкция на использование водного объекта, а также разрешение на строительство дамбы. По этой причине надзорные ведомства не имели представления о том, что в этом месте произведены такие гидротехнические работы.
«По сути, дамба сделана кустарным способом, предполагаю. В результате обильных осадков, возможно, произошло обрушение. Однако окончательную причину установит Следственный комитет», - заявил г-н Лапшин.
В свою очередь Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» сообщает, что компании холдинга «Сибзолото» ранее известны тем, что делали пожертвования «Единой России» на избирательные кампании. Борцы с коррупцией считают, что эти деньги могли быть платой за лояльность местных властей.
Директор ЦАП обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить контролирующие органы Красноярского края на предмет коррупции из-за отсутствия проверок золотодобывающего холдинга.