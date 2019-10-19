«Аэрофлот» оштрафовали за массовые задержки выдачи багажа пассажирам
Авиакомпанию «Аэрофлот» оштрафовали на 290 тысяч рублей за проблемы с отправкой и выдачей багажа пассажиров летом 2019 года. Соответствующее решение было вынесено по итогам рассмотрения 46 прокурорских постановлений
Авиакомпанию «Аэрофлот» оштрафовали на 290 тысяч рублей за проблемы с отправкой и выдачей багажа пассажиров летом 2019 года. Соответствующее решение было вынесено по итогам рассмотрения 46 прокурорских постановлений о привлечении перевозчика к ответственности за оказание услуг, которые не соответствуют требованиям нормативных актов.
Также сообщается, что «багажный коллапс» стал причиной увольнения руководителей ООО «Шереметьево Хэндлинг», которая является дочерним предприятием АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ). Именно это предприятие занимается наземным обслуживанием рейсов, включая обработку, погрузку и выдачу багажа пассажиров.
Проверка показала, что со своими обязанностями не справились начальники служб обработки багажа и перронного обслуживания, глава дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, а также генеральный директор общества.
Напомним, проблемы с выдачей и отправкой багажа в аэропорту «Шереметьево» начались сразу после старта летнего сезона отпусков. Пассажиры часами ждали свои чемоданы по прилету и получали их с опозданием по прилету в другой город. Раньше багажом занимался «Аэрофлот», а весной эти функции перешли к «Шереметьево Хэндлинг». Решением проблемы пришлось заниматься на уровне Министерства транспорта России.