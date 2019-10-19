Спикер Мосгордумы использовал во время заседания ненормативную лексику
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») в ходе заседания 18 октября использовал ненормативную лексику. Это произошло во время голосования в первом чтении по проекту бюджета Москвы на 2020 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия») в ходе заседания 18 октября использовал ненормативную лексику. Это произошло во время голосования в первом чтении по проекту бюджета Москвы на 2020 год.
Столичные депутаты голосовали поднятием рук, из-за чего у сотрудников возникла заминка при подсчете голосов. Алексей Шапошников заявил сидящему рядом депутату Степану Орлову, что он может объявить результаты, «не считая».
Поскольку председатель столичной думы забыл выключить микрофон, то всеобщим достоянием стали и другие его слова. Так, г-н Шапошников попросил «нарисовать», сколько проголосовало «за», сколько «против» и сколько «воздержалось» без указания фамилий парламентариев. «Где? Суки, сколько за, сколько против и сколько воздержалось. Меня не е*** [волнует] по фамилиям сейчас», - заявил спикер.
«Я могу назвать результаты, не считая. Я могу так сказать результаты? Вы чего, е****** [ненормальные] что ли? Результаты дайте», - добавил Шапошников.
Депутат Дарья Беседина заявила «Открытым медиа», что Алексей Шапошников «ведет заседания жестко, очень много манипулирует», поскольку не привык работать с «людьми, которым есть что сказать».
Напомним, Алексей Шапошников ранее стал героем расследования Фонда борьбы с коррупцией, в котором сообщалось о двухэтажном пентхаусе единоросса стоимостью 95 млн рублей.