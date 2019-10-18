Минприроды выступило за введение запрета на выбрасывание батареек вместе с бытовыми отходами
В соответствии с приказом «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I-V классов», батарейки и аккумуляторы должны накапливаться отдельно от другого мусора. Таким образом, выбрасывать батарейки в урны и мусоропроводы будет запрещено
Министерство природы России предложило запретить выбрасывать использованные батарейки с остальными бытовыми отходами. В соответствии с приказом «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I-V классов», батарейки и аккумуляторы должны накапливаться отдельно от другого мусора. Таким образом, выбрасывать батарейки в урны и мусоропроводы будет запрещено.
Согласно предложению Минприроды, собирать и перерабатывать батарейки и аккумуляторы должны операторы по вывозу отходов с лицензией на обращение с отходами I-IV класса опасности. Все остальные должны выбрасывать использованные батарейки в специальные контейнеры, сдавать их в магазины или операторам на переработку.
Ведомство предлагает наказывать за смешивание батареек с обычными отходами штрафами в размере 1–2 тысяч рублей для физических лиц и до 250 тысяч рублей для юридических лиц.
Одновременно с этим в Минприроды признали, что следить за соблюдением этой нормы будет довольно проблематично. «Проблему целесообразно решать путем повышения уровня экологического сознания граждан», - сообщила РБК глава пресс-службы Минприроды Наталья Хлопунова.
Эксперты говорят, что при смешивании батареек с бытовым мусором и ТКО весь объем такого мусора превращается в опасные отходы, а это очень затрудняет его обработку и переработку. «Инициатива Минприроды своевременна. Сегодня абсолютно законно выбросить банановую кожуру вместе с батарейками — это дико и не может так дальше продолжаться», - отметил заместитель гендиректора Российского экологического оператора Вячеслав Духин.
Отметим, что сейчас сдать использованные батарейки на переработку можно в некоторых сетевых магазинах, в частности, которые торгуют техникой и электроприборами.