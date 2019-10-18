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18 октября 13:38

Минприроды выступило за введение запрета на выбрасывание батареек вместе с бытовыми отходами

В соответствии с приказом «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I-V классов», батарейки и аккумуляторы должны накапливаться отдельно от другого мусора. Таким образом, выбрасывать батарейки в урны и мусоропроводы будет запрещено

Минприроды выступило за введение запрета на выбрасывание батареек вместе с бытовыми отходами
Фото: akb-moscow.ru

Министерство природы России предложило запретить выбрасывать использованные батарейки с остальными бытовыми отходами. В соответствии с приказом «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I-V классов», батарейки и аккумуляторы должны накапливаться отдельно от другого мусора. Таким образом, выбрасывать батарейки в урны и мусоропроводы будет запрещено.

Согласно предложению Минприроды, собирать и перерабатывать батарейки и аккумуляторы должны операторы по вывозу отходов с лицензией на обращение с отходами I-IV класса опасности. Все остальные должны выбрасывать использованные батарейки в специальные контейнеры, сдавать их в магазины или операторам на переработку.

Ведомство предлагает наказывать за смешивание батареек с обычными отходами штрафами в размере 1–2 тысяч рублей для физических лиц и до 250 тысяч рублей для юридических лиц.

Одновременно с этим в Минприроды признали, что следить за соблюдением этой нормы будет довольно проблематично. «Проблему целесообразно решать путем повышения уровня экологического сознания граждан», - сообщила РБК глава пресс-службы Минприроды Наталья Хлопунова.

Эксперты говорят, что при смешивании батареек с бытовым мусором и ТКО весь объем такого мусора превращается в опасные отходы, а это очень затрудняет его обработку и переработку. «Инициатива Минприроды своевременна. Сегодня абсолютно законно выбросить банановую кожуру вместе с батарейками — это дико и не может так дальше продолжаться», - отметил заместитель гендиректора Российского экологического оператора Вячеслав Духин.

Отметим, что сейчас сдать использованные батарейки на переработку можно в некоторых сетевых магазинах, в частности, которые торгуют техникой и электроприборами.

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