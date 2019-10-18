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18 октября 12:45

Топ-менеджеров «Аэрофлота» не стали лишать премий из-за катастрофы в «Шереметьево»

Топ-менеджеры «Аэрофлота» вопреки заявлениям руководителя компании Виталия Савельева получили крупные премии за второй квартал текущего года

Топ-менеджеров «Аэрофлота» не стали лишать премий из-за катастрофы в «Шереметьево»
Фото: rtp.expert

Топ-менеджеры «Аэрофлота» вопреки заявлениям руководителя компании Виталия Савельева получили крупные премии за второй квартал текущего года. Ранее глава национального перевозчика сообщил, что руководящие сотрудники останутся без выплат из-за катастрофы в «Шереметьево».

Ранее Виталий Савельев заявил, что в случае резонансных авиапроисшествий менеджмент лишается вознаграждений по итогам работы за год. Однако согласно отчетности за первое полугодие 2019 года топ-менеджеры «Аэрофлота» во втором квартале получили даже больше денег, чем за за аналогичный период прошлого года, сообщает проект Baza.

Премии получили члены совета директоров и правления «Аэрофлота», а также руководители летного и наземного состава, которые имеют полномочия и ответственность в вопросах руководства, контроля и планирования деятельности группы.

По данным издания, за первое полугодие 2019 года «топы» получили 764 млн рублей. Для сравнения, по итогам первого полугодия им выплатили суммарно 748 млн рублей.

За второй квартал 2019-го топы «Аэрофлота» получили 335 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем за второй квартал 2018 года (139 млн рублей). Получается, что никакого финансового наказания за катастрофу самолета SSJ100 в «Шереметьево» и гибели 41 человека для руководства авиакомпании не последовало.

Пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что совет директоров «Аэрофлота“ « сентябре принял решение не производить выплаты топ-менеджменту компании за второй квартал 2019 года, а сравнивать выплаты на квартальной основе некорректно, так как существует множество факторов, которые могут влиять на начисления и списания.

Отметим, что семьи погибших в результате катастрофы в «Шереметьево» должны получить 9 млн рублей компенсации, то есть примерно такую же сумму, которую получает один член совета директоров «Аэрофлота» за год.

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