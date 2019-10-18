В России из-за перепроизводства рекордно снизились цены на сахар
Странам Евразийского экономического союза - России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии - рекомендовали рассмотреть вопрос об установлении минимальной цены на сахар
Странам Евразийского экономического союза - России, Армении, Белоруссии, Казахстану и Киргизии - рекомендовали рассмотреть вопрос об установлении минимальной цены на сахар. Вопрос об этом был поднят в связи с обрушением оптовых цен из-за рекордного урожая и скопившимися запасами.
Представитель Союзроссахара Андрей Бодин сообщил, что сейчас производство сахара в России превышает его потребление. И такая ситуация сохраняется третий год подряд.
Перед экономическим союзом был поставлен вопрос об определении индикативной цены, с помощью которой можно будет определять меры государственной поддержки, если цены на сахар упадут до критического уровня, сообщает РБК.
Минимальная цена на сахар может быть установлена в пределах 25-26 рублей за килограмм.
Сейчас из-за перепроизводства оптовые цены на сахар снизились до 22-22,5 рубля за килограмм. Участники рынка говорят, что это угрожает рентабельности производства и переработки.