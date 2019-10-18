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18 октября 10:08

В открытый доступ попала база кредитных историй миллионов россиян

Более миллиона кредитных историй российских граждан оказались в открытом доступе из-за ошибки на сервере одной из микрофинансовых организаций. По специалисты устраняли ошибку, злоумышленники могли успеть скачать базу

В открытый доступ попала база кредитных историй миллионов россиян

Более миллиона кредитных историй российских граждан оказались в открытом доступе из-за ошибки на сервере одной из микрофинансовых организаций. По специалисты устраняли ошибку, злоумышленники могли успеть скачать базу.

«КоммерсантЪ» сообщает, что речь идет о базе данных микрофинансовой организации «ГринМани», которая специализируется на выдаче онлайн-займов. В базе оказались паспортные данные заемщиков, их адреса и телефоны, а также информация о кредитах.

Руководитель «ГринМани» Андрей Луцык сообщил, что сейчас по факту утечки персональных данных проводится проверка.

Отметим, что это уже не первая крупная утечка персональных данных российских граждан за последний месяц. Ранее сообщалось о попадании в открытый доступ данных миллионов клиентов сотового оператора «Билайна», которые подключали услугу домашнего интернета. В компании заверили, что большая часть слитой информации является устаревшей.

Еще ранее в онлайн-продаже была обнаружена база с данными о кредитных картах клиентов Сбербанка. При этом несколько человек, чьи персональные данные оказались в этой базе, пожаловались на звонки мошенников.

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