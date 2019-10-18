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18 октября 08:04

Роспотребнадзор подготовил законопроект о запрете пластиковых пакетов

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. Предполагается, что последним этапом станет полный запрет не только на производство, но и на использование

Роспотребнадзор подготовил законопроект о запрете пластиковых пакетов

Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. Предполагается, что последним этапом станет полный запрет не только на производство, но и на использование одноразовых пластиковых пакетов.

Когда именно российским магазинам придется полностью отказаться от этого вида упаковки, не сообщается.

Представитель Роспотребнадзора сообщил «Известиям», что соответствующие поправки в закон об отходах производства уже подготовлены. В Минприроды поддержали инициативу о постепенном введении запрета на производство и использование пластиковых пакетов.

В свою очередь в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что для начала нужно придумать замену пластиковым пакетам, и только потом вводить запрет. Одноразовую упаковку, например, можно заменить бумажными пакетами, текстильными сумками для постоянного использования или изделиями из биоразлагаемого пластика.

Экологи предложили установить высокие цены на одноразовую упаковку, чтобы покупатели от нее чаще отказывались.

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