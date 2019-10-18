Глава Минкультуры анонсировал публикацию «позорного списка» кинематографистов
Владимир Мединский анонсировал создание «доски позора» для российских кинематографистов, кто получил господдержку, но не вернул бюджетные средства или вообще не снял фильм
Глава Министерства культуры России Владимир Мединский анонсировал создание «доски позора» для российских кинематографистов. В «черный список» попадут те, кто получил господдержку, но не вернул бюджетные средства или вообще не снял фильм.
Во время встречи президента России Владимира Путина с сотрудниками и студентами ВГИК Владимир Мединский заявил, что позорный список недобросовестных кинематографистов будет находиться в открытом доступе. Опубликовать его планируется в следующий понедельник.
Министр отметил, что некоторые фамилии, попавшие на «доску позора», очень многим известны. Мединский также добавил, что фигуранты списка не смогут получить ни копейки бюджетных денег, пока не вернут прежние долги государству.
Владимир Мединский сообщил, что только за последний год кинематографисты не вернули государственному Фонду кино 300-400 млн рублей.