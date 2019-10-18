Кемеровский суд отпустил из СИЗО четырех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»
Заводской райсуд города Кемерово удовлетворил ходатайство прокуратуры об освобождении из-под стражи четырех фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»
Заводской райсуд города Кемерово удовлетворил ходатайство прокуратуры об освобождении из-под стражи четырех фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
На свободу из СИЗО вышли начальник пожарного караула Сергей Генин, начальник тушения пожара в ТРЦ Андрей Бурсин, глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин. Суд избрал им меру пресечения в виде запрета определенных действий. Фигуранты дела должны будут находиться дома, не пользоваться интернетом и телефонной связью.
В следственном изоляторе обвиняемые провели почти 1,5 года.
Остальным фигурантам дела о пожаре в ТРЦ суд продлил срок ареста на три месяца.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта 2018 года. По официальным данным, в результате пожара погибли 60 человек, среди которых 41 ребенок.