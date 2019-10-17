Американские спецслужбы предупредили Россию о готовящихся терактах в стране
Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что американцы предоставили сведения в отношении конкретных лиц, которые планируют осуществить в России теракты
Фото: ТАСС
Американские спецслужбы направили российским коллегам информацию о готовящихся террористических актах на территории Российской Федерации.
Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что американцы предоставили сведения в отношении конкретных лиц, которые планируют осуществить в России теракты, сообщает РИА Новости.
В каких российских городах террористы готовят диверсии, не уточняется.
Г-н Бортников отметил, что Россия и США по-прежнему поддерживают двусторонний обмен информацией о готовящихся терактах и оказывают друг другу помощь в расследовании уже случившихся атак.
Всего, по словам ФСБ, в России с начала текущего было предотвращено 39 терактов и ликвидировано 49 ячеек террористов.