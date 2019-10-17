Минтранс предложил ввести платную регистрацию на внутренние авиарейсы
Министерство транспорта России выступило с предложением обсудить возможность введения платной регистрации на рейсы в аэропортах страны. Ранее платную регистрацию на свои рейсы ввел лоукостер «Победа»
Министерство транспорта России выступило с предложением обсудить возможность введения платной регистрации на рейсы в аэропортах страны. Ранее платную регистрацию на свои рейсы ввел лоукостер «Победа», однако транспортная прокуратура успешно обжаловала это решение в суде.
Минтранс предлагает принять участие в обсуждении данного вопроса депутатам Госдумы, сенаторам и представителям отрасли. В ведомстве Евгения Дитриха полагают, что введение платной регистрации на рейсы непосредственно в аэропорту позволит исключить стоимость этой услуги из цены на билет, сообщает ТАСС.
Ранее авиакомпания-лоукостер «Победа» ввела платную регистрацию в аэропорту на международные рейсы в размере 25 евро. В компании заявили, что 90% их клиентов регистрируются на рейсы онлайн и не должны оплачивать ненужную для них услугу. Авиакомпания также планировала ввести платную регистрацию на внутренние рейсы в размере 1000 рублей.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура оспорила это решение, однако суд первой инстанции в этом споре встал на сторону «Победы». Позже Мосгорсуд принял другое решение и отменил платную регистрацию на международные рейсы.
оглашения решения Мосгорсуда представитель «Победы» заявил, что им придется повысить стоимость билетов за границу на 40%. Генпрокуратура в ответ начала проверку в отношении перевозчика.