Как Lada осталась без коробки-автомат
На днях стало известно, что в автосалонах почти закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач (АКПП). Поставки японских коробок Jatco для Lada завершились после военного вторжения России в Украину и международных санкций против российских предприятий. А российских автоматических коробок для машин АвтоВАЗа до сих пор нет. Хотя больше десяти лет такие АКПП разрабатывала фирма жены руководителя госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова – давнего друга президента Владимира Путина. За эти годы государство потратило на разработку сотни миллионов рублей. Но импортозамещения не произошло. Зато супруга Чемезова стала одной из богатейших женщин России.
Автоматическая коробка передала привет
Проблемы с автоматическими коробками передач для автомобилей Lada возникли после того, как иностранные компании перестали поставлять в Россию свои товары и прекратили работу на российском рынке. Один из финальных собственников АвтоВАЗа – российская госкорпорация «Ростех» (владеет 32 % через «Лада Авто Холдинг») попала под очередные санкции. А основной акционер автопредприятия – французский концерн Renault (владел 68 %) готовится к уходу из России и планирует предать свою долю российскому Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту до лучших времен.
В обозримом будущем АвтоВАЗ не будет выпускать Lada c АКПП. Может, год, может, два, а может и больше, говорят дилеры. Между тем, производство автоматических коробок передач для легковушек – одна из первых сфер, в которых государство озаботилось импортозамещением. Еще в 2005 году глава Федерального агентства по промышленности Борис Алешин направил президенту Путину письмо с перечислением приоритетных направлений для инвестиций в автопром. Путин распорядился оказать господдержку.
К тому времени разработкой и организацией производства российской автоматической коробки передач для легковушек занялась малоизвестная компания «Кате». Ее основным владельцем (70 %) была Екатерина Игнатова, вторая жена давнего сослуживца Путина по КГБ – Сергея Чемезова. Они поженились в 2004 году. Тогда же была создана компания «Кате». Когда на следующий год АвтоВАЗ вернулся под контроль государства (достался «Рособоронэкспорту» под руководством Чемезова), перед «Кате» открылись блестящие перспективы.
Сергей Чемезов и Екатерина Игнатова / Фото: Alamy
В 2006 году на «Международном автосалоне» в московском «Крокус экспо» «Кате» показала «оригинальный российский продукт» – сразу две перспективные АКПП (детали были в основном тайваньские, но коробки из них собирались в небольшом опытном цеху «Кате»). Событие назвали «знаковым», коробки – доступными по цене массовому потребителю, а одна из них была представлена как «не имеющая аналогов в мире». О коробках «Кате» тогда писали, что они не уступают «лучшим трансмиссиям японских и немецких производителей». И что «первые образцы уже проходят испытание и доводку на автомобилях Lada Kalina».
Крутящий момент
В 2007 году Чемезов возглавил госкорпорацию «Ростехнологии», созданную для помощи в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. Эта гигантская госкорпорация вскоре стала владельцем АвтоВАЗа и сотен других предприятий. В партнерстве с АвтоВАЗом компания жены Чемезова «Кате» должна была обеспечить производство российских автоматических коробок передач для легковых автомобилей. С деньгами помог государственный ВТБ.
Ранее «Кате» объявила о строительстве завода в Калининграде. В 2007 он должен был выйти на проектную мощность с производительностью 260 тысяч коробок в год. Шли годы, но серийный выпуск машин с коробками от «Кате» не начинался. По словам бывшего заместителя главного инженера Управления техобслуживания АвтоВАЗа Юрия Целикова, «Кате» просто не справилась с задачей:
«Обещали, что коробки-автоматы появятся уже в конце 2006 года. Потом – в 2007, потом – в 2008 году. На это затратили более 500 миллионов рублей. В „Кате“ разработали макетные образцы, даже установили на Kalina. На испытаниях в 2008–2009 годах оказалось, что они неработоспособны: для демонстрации годны, а для эксплуатации – нет. И герметичность нарушалась, и заклинивало их… Затратили полмиллиарда рублей, а получился пшик».
В итоге в 2011 году глава АвтоВАЗа Игорь Комаров сообщил, что автоматические коробки для народных авто будет поставлять японская фирма Jatco, ими Lada и комплектовалась до сих пор. Но от сотрудничества с «Кате» АвтоВАЗ решил не отказываться. С компанией «Кате» был заключен договор на постановку разработанной ею коробки передач в производство.
Один из руководителей «Кате» в 2011 году рассказал «Ведомостям», что сумма контрактов компании с АвтоВАЗом — 300 миллионов рублей. Ситуацию с фирмой жены тогда прокомментировал и Сергей Чемезов, неоднократно входивший в совет директоров АвтоВАЗа как руководитель его акционера «Ростеха».
«Спрос на наши АКПП очень велик. Это высокотехнологичный и востребованный продукт как в России, так и за рубежом. Китай готов уже сейчас покупать российские автоматические коробки передач. Таким образом, искать причинно-следственные и родственные связи в этом случае не стоит. Их просто не было и нет», – уверял Чемезов корреспондентов «Ведомостей» 11 лет назад.
Автоматическая коробка передач, разработанная «Кате» / Фото: ООО «Кате»
«Угрохали кучу денег»
Разработанные «Кате» коробки, которые по словам Чемезова пользовались великим спросом, так и не дошли до установки на серийные автомобили. Российский автомобильный эксперт на условиях анонимности рассказал «Важным историям», что проблема была не в идее самой АКПП, а в менеджменте. «Думаю, создатели коробки искренне верили в ее работоспособность. Но переоценили свои личные способности к доведению АКПП до ума и администрированию всего проекта. В конструкции коробки безусловно есть рациональное зерно. И она могла быть доведена до хороших товарных образцов. Проблема в том, что этого так и не было сделано», – поделился эксперт своим мнением.
По его словам, один из авторов этой коробки Максим Нагайцев (до 2012 владел 30 % «Кате», затем передал долю сыну), договорился об инвестициях, пользуясь дружескими отношениями с господином Чемезовым. «Весь цикл необходимых испытаний и доводки коробка не прошла: ее сразу с чертежей захотели пустить в производство, строить фабрики, завоевывать мир. И все это минуя необходимые этапы адаптации, проверки, долгих ресурсных тестов. Зато угрохали кучу денег на строительство никому не нужного завода в Калининграде. А коробка получилась не особо востребованная, сырая и дорогая. В общем, бизнес у них не сложился, многое пришлось списать в убытки», – объяснил эксперт.
Удача улыбнулась «Кате» еще раз в 2012 году, когда российское руководство решило, что стране не хватает отечественного авто для «перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране». Так стартовал проект единой модульной платформы «Кортеж», впоследствии переименованной в «Аурус». Разработка представительского авто велась полностью за государственный счет. Изначально на нее собирались потратить 12,4 миллиарда рублей, однако затем расходы выросли еще на 15–20 %. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров объяснял корректировку «курсовой разницей и тем, что используется большой объем импортного оборудования».
«Кате» стала поставщиком АКПП для «Аурусов». Правда, непонятно, сколько именно коробок для этого авто произвела компания: неизвестно, сколько всего «Аурусов» сошло с конвейера. Но факт в том, что их было не много. После изготовления несколько десятков лимузинов для правительственного гаража «Аурус» попытался стать бизнесом. Люксовое авто предложили всем желающим за 18 и более миллионов рублей. Но проект близок к провалу: качество автомобилей не соответствует статусу, а вместо запланированных сотен заказов на начало 2022 года было всего 60. Сейчас, в период санкций производство «Аурусов» под вопросом. Еще в прошлом году почти половина комплектующих для них производилась за рубежом.
Россия. Москва. 21 июля 2017. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (справа налево) во время посещения центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ / Фото: пресс-служба правительства РФ
Хороший личный старт
Выручка «Кате» в 2020 году впервые перевалила за миллиард рублей. При этом, как и на протяжении большинства других лет, компания оставалась убыточной. В 2020–2021 годах «Кате» отчиталась, что запустила давно обещанный завод по серийному производству АКПП в Калининграде. Но судя по отчетности «Кате», практически сразу после запуска завода компания продала владевшую им дочернюю фирму – «Кате Девелопмент» за 660 миллионов рублей.
В 2021 году завод перешел под контроль КАМАЗа, крупнейшим акционером которого является все тот же «Ростех» под руководством Чемезова. На момент сделки его жена передала свою долю в «Кате» закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Финансовые вложения». Такие фонды находятся в оперативном ведении управляющей компании, она же выступает номинальным владельцем переданного в ЗПИФ имущества. Это позволило сделать не столь очевидным, что госкорпорация под руководством Чемезова купила компанию его жены, и уложиться в рамки закона.
Сейчас 70 % доля «Кате» принадлежит самой компании. А оставшиеся 30 % с 2012 года находятся во владении сына директора департамента конверсионной деятельности «Ростеха» Максима Нагайцева.
Выступая в 2006 году на стенде «Кате» на московском автосалоне, тогдашний глава Роспрома Борис Алешин похвалил компанию: «Такие начинания и результаты очень важны, поскольку главное, чего нам не хватает в России, так это уверенности, которая бы могла приносить нам хорошие экономические плоды. Эта уверенность должна поселиться в людях».
Спустя полтора десятилетия надежды не оправдались. Российских автоматических коробок передач у АвтоВАЗа нет. Но можно сказать, что «Кате» вселила уверенность в супругу Сергея Чемезова – Екатерину Игнатову и принесла плоды. Игнатова регулярно входит в списки самых богатых женщин. Ее годовой доход согласно последней доступной декларации мужа (за 2019 год) – полтора миллиарда рублей. В предыдущие годы она зарабатывала и по два с лишним миллиарда.
На Игнатову оформлены несколько гектаров земли, тысячи квадратных метров помещений. А ее дочь Анастасия и мать Людмила Рукавишникова держали в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей. Об этом стало известно в прошлом году в рамках международного журналистского расследования «архив Пандоры» (журналисты получили документы о реальных владельцах офшорных фирм). «Важные истории» тогда обнаружили, что у родных и близких Чемезова есть суперъяхта Valerie (она месяц назад арестована в порту Барселоны) и вилла в Испании.
Жена главы «Ростеха» пробовала себя в разных ролях: финансиста, девелопера, ресторатора, банкира, владельца клиники и салона красоты. Создание автоматической коробки передач было одним из первых ее начинаний. По словам самого Чемезова, Екатерина Игнатова занималась этим с конца девяностых. Российская коробка-автомат на автомобилях АвтоВАЗа в итоге так и не появилась.