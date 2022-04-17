«Придем к каждому из вас»
7 апреля в центре Москвы на Казанском вокзале неизвестные напали на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Ответственность за это преступление взяли на себя люди, которые публично заявляют о неких связях с Союзом десантников России. Учитывая место совершения преступления, высокий резонанс и общественную опасность, можно было бы ожидать задержания подозреваемых по горячим следам. Но этого не случилось до сих пор. Мы провели собственное расследование и установили личность вероятного нападавшего (далее будем называть его подозреваемым, потому что процессуальную оценку его действиям должно дать следствие, а установить вину или невиновность — суд). Требуем от полиции проверить эти данные процессуально и задержать всех причастных к преступлению лиц.
7 апреля, около 19.30, на Казанском вокзале Дмитрий Муратов садится в поезд Москва-Самара, отправление которого назначено на 20.08. На перроне никого нет, вагон почти пуст. Ближе ко времени отправления во 2 вагон заходит мужчина. Проводнице он говорит, что пришел к пассажиру, который едет на 14 месте (именно на него билет у Дмитрия Муратова). При себе у визитера пластиковая бутылка с красной краской, судя по запаху, масляной, разведенной ацетоном. Из нее со словами: «Муратов, это тебе за пацанов!» — он обливает пассажира и купе и беспрепятственно покидает вагон, бросив бутылку, когда Муратов начинает его преследовать.
Врачи позже зафиксируют у главреда «Новой» химические ожоги глаз. Муратов успевает рассмотреть лицо нападавшего и запомнить его приметы.
У злоумышленника был напарник, снимавший всю акцию через окно. Когда Муратов, заметив это, направляет на «оператора» телефон, тот закрывается рукой.
Главред «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов сразу после нападения. Справа — купе и место №14, куда целенаправленно шел один из нападавших. Фото: Дмитрий Муратов / «Новая газета»
Нам достоверно известно и подтверждено видеозаписью, что на перроне одного из нападавших остановил наряд полиции — проверили паспорт, при этом Муратов прямо указал полицейскому, что именно этот человек только что участвовал в нападении.
Менее чем через час видео с места преступления появляется в телеграм-канале «Союз Z десантников» с комментарием:
ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ «СОЮЗА Z ДЕСАНТНИКОВ»
«Как мы и обещали, в ближайшее время наши ветераны напомнят «большим патриотам», что кровь наших Славных Сынов не останется без ответа. Вы, мрази, видите как хохлы придумали «трагедию Бучи» и в тоже время поддерживаете эту ложь, но не замечаете как режут горло нашим парням! Мы придем к каждому из вас, ждите!!!»
(орфография и пунктуация оригинала сохранены).
Примечательно, что освещение происходившего в украинской Буче как мотив «благородной мести» к делу притянуто спекулятивно — «Новая газета» была вынуждена приостановить свою работу и ничего не могла сообщить об этих трагичных событиях.
На следующий день запись, широко разошедшаяся по сетям, была удалена, а канал, за ночь получивший 1000 новых подписчиков, изменил название на «СоюZ десантников».
Председатель центрального правления Союза десантников России Валерий Юрьев открестился как от нападения на Муратова, так и от канала, назвав авторов последнего «ряжеными». Главком ВДВ Владимир Шаманов в интервью депутату Госдумы Александру Хинштейну также осудил нападение на Муратова, заявив, что «десантники не имеют никакого к этому отношения», и потребовал от полиции провести проверку случившегося, наказав виновных.
Безусловно, мы согласны с этим пожеланием генерала и тоже полагаем, что пакостная и трусливая акция не достойна звания офицеров.
Однако, как мы выяснили, похваставшийся содеянным телеграм-канал все же может быть связан с Союзом десантников России.
Канал «Союз Z десантников» дважды указывался как резервная площадка для публикаций инстаграм-аккаунта «Союз десантников», в контактах которого значится номер телефона и адрес электронной почты полковника Павла Поповских (скончался в феврале 2018 года, обвинялся в убийстве журналиста «Московского комсомольца» Дмитрия Холодова).
Данный номер телефона указан и как контактный номер московского отделения «Союза десантников», соучредителем которого был все тот же полковник.
Поповских также был соучредителем региональной общественной организации содействия ветеранам десантных войск и председателем центрального совета «Союза десантников России» — обе организации сейчас возглавляет Валерий Юрьев.
Казанский вокзал. Фото: Сергей Ведяшкин / агентство «Москва»
…Вернемся на Казанский вокзал. Учитывая количество камер, наличие очевидцев, видео, слитое самими преступниками, зафиксированные приметы нападавшего, можно было ожидать скорого задержания. Мы, конечно, привыкли к тому, что правоохранительные органы ищут нападавших на журналистов без особого энтузиазма:
в разное время уйти от ответственности удавалось избившим
- Елену Милашину,
- Елену Костюченко,
- Диану Хачатрян,
- Изольду Дробину,
- Ардена Аркмана,
неоднократно нападавшим
- на Юлию Латынину,
- Сергея Соколова,
обливавших опасным для здоровья химическим веществом
- офис «Новой газеты»,
угрожавшим
- Денису Короткову,
- Татьяне Лихановой…
Не говоря уже о заказчиках убийств наших покойных коллег Юрия Щекочихина и Анны Политковской.
Но тут случай несколько иной — безотносительно мотива преступления, оно совершено, как пишут обычно в обвинительных заключениях, «с особым цинизмом, на объекте транспортной инфраструктуры повышенной опасности, с применением легковоспламеняющихся веществ». И повлекло последствия: тут и 40-минутная задержка поезда, прибывшего в Самару с опозданием, что привело к нарушению графика движения других составов, и сильно поврежденное купе, да и вагон — запах в нем был столь невыносим, что проводникам пришлось переселять всех пассажиров.
Тем не менее, уголовное дело до сих пор не возбуждено, пострадавший, немедленно давший письменные объяснения полицейским, не уведомлен даже о начале процессуальной проверки и официально не допрошен.
Больше того, в нарушение приказа МВД, регламентирующего действия полиции на месте совершения противозаконного деяния, не был сделан осмотр места происшествия, не взяты смывы краски, не изъяты образцы одежды — словом, действий, направленных на незамедлительное установление всех обстоятельств преступления, не произведено.
8 апреля МВД сообщило о задержании одного из подозреваемых — москвича 1984 года рождения. После этого никаких официальных заявлений полиция не делала. Однако Baza уже в пятницу назвала имена обоих предполагаемых нападавших:
- задержанный Илья Марковец
- и скрывшийся 41-летний Николай Трифонов. На сегодняшний день в розыск он не объявлен.
Задержанный Илья Марковец. Фото с сайта Школы современных психотехнологий
О задержанном Марковце известно немногое. В 2013 году в Пскове он учредил компанию «Братья по оружию», но чуть больше чем через год вышел из бизнеса. В 2020 году стал единственным владельцем подмосковной компании «Стратегия-2020», которая занималась обработкой механических изделий. В конце 2021 года налоговая служба внесла Марковца в реестр дисквалифицированных лиц за предоставление недостоверных сведений о компании, а затем закрыла саму фирму. Как минимум с конца 2015 года
Илья Марковец упоминается как специалист «Школы современных психотехнологий» «в области проведения психофизиологических исследований с использованием полиграфа
при проверках персонала, расследовании хищений, выявлении промышленного шпионажа и выявления связи с криминальными структурами».
Судя по известным нам приметам, велика вероятность, что гипотетический Марковец — если задержан был действительно он, — может быть «оператором», но никак не непосредственным исполнителем, который, остается на свободе.
Не исключено, что полиции сложно найти человека в 13-миллионной Москве, однако мы со значительной долей вероятности можем указать на подозреваемого «колориста». И очень хотим, чтобы уполномоченные органы занялись проверкой этих сведений.
Николай Трифонов. Кадр из видео в соцсетях
41-летний Николай Трифонов не очень любит светиться в кадре, однако по обнаруженным в открытых источниках фото и видео Дмитрий Муратов уверенно опознал в нем нападавшего. Уроженец города Чирчик, что в Ташкентской области Узбекистана, впоследствии он был зарегистрирован в Курской области, в городе Льгове.
В ВДВ Трифонов не служил, хотя и позиционирует себя как ветеран десантных войск.
В 2006 году, во время учебы в МГУ, основал организацию ветеранов боевых действий «Отвага». В том же 2006 году «Отвага» вошла в состав «Боевого братства МГУ», которым руководил студент истфака Дмитрий Караичев. Трифонов числился в объединенной организации секретарем первички.
Занятно, что, хотя окружение вспоминает его как Трифонова, в регистрационных данных «Отваги» значится другой человек — Павел Владимирович Тихонов, ИНН которого тем не менее совпадает с данными нашего антигероя. Что, казалось бы, технически невозможно. Некоторые источники утверждают, что Тихонов — это двоюродный брат Трифонова, действительно имевший боевой опыт в Чечне. Можно предположить, что в разные годы фигурировавший под разными именами персонаж при необходимости просто взял ФИО своего родственника.
Согласно имеющимся в распоряжении «Новой» документам, Трифонов и Тихонов — одно и то же лицо. Равно как и Сергей Юрьевич Тарусов.
В МГУ Трифонов учился долго, сменил несколько факультетов, тщетно пытался возглавить Студенческий союз университета. В те же годы увлекся националистическими идеями, сблизившись с ультраправыми в лице Демушкина и Шибанова. Последний — так называемый «председатель Союза русского народа», координатор движения «Русская Москва», фигурировавший в уголовном деле по поводу антимигрантских беспорядков в Бирюлево, стал близким другом Трифонова, в «Отваге» занял место зампреда совета организации.
Сохранилось и общее фото, на котором оба они участвуют в крестном ходе — вдвоем несут икону, за спинами — бело-черно-желтый «имперский» флаг.
Шибанов (на переднем плане) и Трифонов вместе участвуют в крестном ходе. Кадр видео из открытых источников
Дружба длилась долго — например, в 2009 году они вместе посещали тамбовское УФСИН на предмет строительства православного храма в колонии, где якобы содержалось значительное число осужденных ветеранов.
В 2008 году Трифонов участвовал в слете прокремлевского молодежного движения «Наши» на Селигере — уже в составе делегации ВДВ.
А через 3 года был избран в центральный совет Союза десантников России.
В 2013 году Трифонов и Шибанов как представители Союза десантников России встречали сербскую делегацию. В том же году они появляются в кадре вместе с главкомом ВДВ Владимиром Шамановым на некоем памятном мероприятии.
С главкомом ВДВ Владимиром Шамановым. Фото: соцсети
Вскоре на смену первой «Отваге» пришла вторая — Трифонов учредил организацию со сходным названием, просуществовала она до 2017 года. Параллельно был занят в бизнесе, ювелирном и сельскохозяйственном. В трех сельхозпредприятиях, зарегистрированных по одному адресу — в подмосковном селе Федино, — он числился в разное время гендиректором, членом совета директоров и наблюдательного совета. Эта страница его жизни наиболее публична: Трифонов получает грамоту, встречается с чиновниками разных уровней и попадает на фото и в телерепортажи. Вот он организует дегустацию сыров для чиновников и бизнесменов городского округа Воскресенск, вот рассказывает об успехах главе районной администрации, показывает буренок председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину, а вот принимает на ферме председателя Союза сыроваров России Олега Сироту.
Председатель Союза сыроваров России Олег Сирота (слева) и Трифонов (крайний справа) на ферме
Последние года полтора о Трифонове, переехавшем в Раменское, не слышно. Правда, аккаунт в «ВКонтакте», с большой вероятностью принадлежащий ему, продолжает значиться в списке участников виртуальной группы «Союза десантников МГУ» , репостит заблокированный в России националистический журнал «Спутник и погром» и публикации, связанные со «спецоперацией».
Менее чем через сутки после совершения преступления, не имея доступа к ресурсам спецслужб и действуя строго законными способами, мы располагали данными предполагаемых подозреваемых. Можно ли предположить, что этого не в состоянии сделать правоохранительные органы?
Ведь, как показывает новостная лента, полиция, используя технические средства, молниеносно устанавливает и привлекает к ответственности авторов пацифистских репостов или тех, кто, например, покушается на ставшую символом «спецоперации» букву «Z». А ведь в хвастливом спиче после содеянного авторы анонсировали: акция — не последняя, а Дмитрий Муратов — не единственный возможный объект атаки. Повторим, степень общественной опасности велика, и чем дольше не наказаны преступники, тем она выше.
Впрочем, в связи с этой историей есть и другие немаловажные вопросы. В частности, как именно у псевдодесантника и «психолога-полиграфолога» оказался доступ к данным РЖД.
Они достоверно знали, каким поездом и в каком купе поедет объект атаки — при том, что право доступа к базе «Магистраль», где содержатся эти данные, имеют исключительно уполномоченные сотрудники правоохранительных органов.
Предназначенная строго для служебного пользования база не попадает в руки случайных людей. И тогда мы вправе поинтересоваться: кто и в чьих интересах или по чьей просьбе «оказал содействие» преступникам. И ради отчёта перед кем снимал видео — читай, собирая на себя самих доказательную базу, — один из них.
Есть и вопросы к транспортной безопасности вокзала, куда беспрепятственно пронесли краску, относящуюся к категории опасных грузов, перевозка которых осуществляется по строгому регламенту, а значит, невозможна в багаже рядового пассажира. При досмотре на входе в вокзал такого рода вещества изымаются. Однако в случае с нападавшими этого сделано не было.
У нас есть ещё один вопрос:
как многочисленная охрана вокзала не заметила людей, совершивших циничное нападение прямо под камерами, подвергших опасности пассажиров и сорвавших график движения поездов?
Вопросов у нас много. Ответом на них должны стать процессуально закрепленные действия полиции, задержание подозреваемого, возбуждение и качественное расследование уголовного дела.