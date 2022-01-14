«Подорожает вообще все!» Что будет с ценами на машины в 2022 году
Всплеск спроса на новые автомобили в начале прошлого года вызвал дефицит машин в автосалонах и многомесячные очереди в ожидании самых востребованных моделей. Во второй половине 2021 года российский авторынок демонстрировал устойчивый спад. Однако тренд на падение продаж был связан не со снижением спроса, а в первую очередь со сложностями на производствах и дефицитом полупроводниковых компонентов, повлекших нехватку автомобилей. Российский автопром вслед за мировым столкнулся с нехваткой микросхем для электронных блоков управления двигателей, внешних элекроприборов, тахографов, панелей управления приборами, мультимедийных систем и многих других систем автомобилей. Объемы производства последних были сокращены из-за пандемии, а также ограничительных мер, наложенных на предприятия производителей комплектующих в разных странах мира.
Об этом еще в марте 2021 года в интервью РБК заявил генеральный директор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик.
По его словам, основная проблема заключается в том, что производство микросхем занимает свыше 6 месяцев, и включает в себя два цикла. Первый представляет процесс выращивания кремниевых кристаллов, а второй их установку в корпуса. Именно из-за этого производители чипов испытывают дефицит кристаллов.
Именно нехватка автокомпонентов и низкие объемы производства в этой связи вкупе с достаточно высоким спросом вызвали целую цепочку подорожаний новых автомобилей во второй половине прошлого года.
Однако повышение цен продолжилось и в этом году. Уже на первой неделе января сразу несколько производителей переписали прайс-листы.
Так, например, АвтоВАЗ, который в прошлом году корректировал цены на модели Lada семь раз, с 6 января текущего года вновь увеличил стоимость машин. Подорожание составило от 11 тыс. до 82 тыс. рублей.
Другой производитель масс-маркета — Kia, который за 2021 год переписывал прайс-листы некоторых своих моделей до десяти раз, в начале этого года также оказался среди тех, кто повысил цены. В новом году корейцы не смогли удержать свою народную модель ниже миллионной отметки. Начальная комплектация седана Rio со 100-сильным двигателем 1.4 л и механической коробкой передач прибавила 20 тыс. руб. к цене и теперь обходится в 1 014 900 рублей. С противоположной стороны прайс-листа разница еще больше: топовая версия Premium подорожала на 30 тысяч, до отметки в 1 369 900 рублей.
В самом начале года цены также повысили такие автопроизводители как Hyundai, Renault, Toyota, Mazda и Volkswagen. Причем, самые востребованные кроссоверы на рынке подорожали больше всего. Например, у Renault Duster начальная цена увеличилась сразу на 110 тыс. рублей, а у Hyundai Creta каждая соответствующая комплектация подорожала в среднем на 60 тыс. рублей.
Кроме того, один из источников Autonews.ru в крупной дилерской сети, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что в ближайшее время подорожание ждет модельный ряд Skoda. Причем, оно пройдет в две волны и первое повышение цен будет уже в ближайшее время, а второе ожидается в апреле.
Что будет дальше?
Прогнозы экспертов по дальнейшему положению дел на авторынке, увы, неутешительные. Так автор издательства для автодилеров «Короче, дилер» и телеграм-канала @proTradeIn Артем Самородов в беседе с нами рассказал, что новое подорожание вызвано точно теми же причинами, что и в прошлом году. «Дефицит полупроводников и компонентов из них продолжается, плюс добавилась нехватка алюминия. Кроме того, очень подорожал сам металл: сталь, чугун и цветные металлы. Даже тот, что используется на локализованных производствах от российских поставщиков. Это связано и с общей инфляцией, и с подорожанием энергоносителей, главным образом газа. Ведь на литейных и прокатных производствах расходуется очень много энергии» — отметил наш собеседник.
Эксперт также рассказал, что «подорожала сама логистика, опять же из-за подорожания топлива». Ведь как в самом автомобильном производстве, так и при доставке машин до конечного потребителя, логистика и цены на нее играют очень важную роль.
«Все это несомненно вносит свой вклад в общее повышение цен на автомобили. Причем я хочу заметить, что если при прошлых кризисах в 2008 году или в 2014-2015-м годах автопроизводители повышали цены очень плавно и всего пару раз в год, то теперь совершенно не стесняются делать это резко и практически ежемесячно, — пояснил Самородов. — так что в ближайшие полгода ситуация точно не изменится. Все будет дорожать и прайс-листы будут корректироваться с такой же частотой, как во второй половине прошлого года».
Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков также считает, что повышение цен продолжится. «Причин подорожания несколько, но основная в том, что сейчас — очень удобный момент для повышения как раз рекомендованных розничных цен (РРЦ). Ведь уже давно РРЦ значительно ниже стоимости реальных сделок в автосалонах на машины из наличия. И корректировка РРЦ на 2-3% не сильно повлияет на отпускную цену покупателям, при это заработок производителей возрастет. В этом смысле импортеры пытаются из маржи дилеров забрать свой кусочек этого пирога», — отметил Целиков.
По словам эксперта, вторая причина повышения цен — смена модельного года с 2021-го на 2022-й. Она всегда влияет на стоимость с учетом прошлогодней инфляции.
Наконец, есть и еще один фактор, влияющий на цену, уверен Целиков. «Ну и третья — это дефицит компонентов, который сохраняется и наверняка будет ощущаться до середины этого года уж точно. Так что эта волна повышений цен на машины точно не последняя, и этот тренд наверняка сохранится до середины года: стоимость новых автомобилей продолжит расти. По крайней мере точечно уж точно. И в первую очередь на самые востребованные модели» — отметил эксперт.