Снять пенку
«Зондаж» по маркировке алкоголя в России начнется с пива с 1 апреля 2021 года и продлится до 31 августа 2022-го, следует из постановления правительства РФ от 19 февраля. Законом утвержден перечень напитков, которые будут маркироваться в ходе эксперимента: солодовое и безалкогольное пиво, сидр, пуаре, медовуха.
Пока участие в эксперименте добровольное, но затем на обязательное «клеймо» 2D штрих-код DataMatrix через систему «Честный знак» (ЧЗ) планируют перевести производителей всех алкогольных напитков. По задумке организаторов, каждая бутылка, банка и кега будет «идентифицирована», что позволит следить за ее передвижением от производителя до прилавка.
Это позволит бороться с контрафактом и увеличить налоговые поступления, надеется глава Минпромторга Денис Мантуров. В сентябре минувшего года ведомство оценивало объем нелегального пивного рынка в 5-12% в зависимости от региона, а потери бюджета – до 22 млрд. рублей в год.
Пенный эксперимент
Система маркировки охватит всех импортеров и российских пивоваров. Отсканировав штрих-код с этикетки с помощью мобильного приложения ЧЗ покупатель по идее должен будет получить всю информацию о товаре: что, из чего, когда, откуда.
Эксперимент будет осуществляться на базе единого (!) оператора маркировки – ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), который выдает всем производителям маркируемых товаров (от лекарств до обуви) коды (не менее 50 копеек за штуку). Кроме того пивоварам предстоит освоить фокус с нанесением марок на различные упаковки пива, учитывая скорость, с линии розлива ежечасно сходит 90 тысяч бутылок!
Но еще интереснее та головная (вкупе с финансовой) боль, которую получит вся продуктовая цепочка: производителю после регистрации в ЧЗ предстоит закупить и освоить ПО и оборудование для маркировки; магазинам – (если не имеется) приобрести 2D-сканеры и перейти на электронный документооборот, рознице – кассу с ОФД, включающую код маркировки пива в чек, ну а покупателю – очевидно, кошелек потолще. Всем известно, дополнительные затраты бизнеса все равно оплачивает потребитель.
Руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Ян Витров, однако, успокаивает: мол, введение обязательной маркировки пива и предшествующий этому добровольный эксперимент в отрасли не приведут к росту цен на конечную продукцию выше уровня инфляции.
Ссылаясь на данные Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ Витров сообщил ТАСС, предпосылок для смены ценников на пенный напиток нет. «Основная доля выручки производственных предприятий приходится на крупные предприятия, которые уже в рамках своей текущей деятельности произвели часть необходимых расходов, направленных на автоматизацию различных процессов управления произведенными линиями, складов, логистики», – заявил эксперт, отметив, что в настоящее время наблюдается снижение цен на пиво. «В том числе за счет роста импорта качественной продукции в Россию, – пояснил представитель ЦРПТ. – Из-за пандемии европейские производители, по оценкам экспертов, потеряли около 20% продаж. Соответственно, сейчас они пытаются направить часть продукции на наш рынок, а в Россию оно поступает по цене ниже отечественного».
Витров отметил, что участвовать в эксперименте по маркировке пива готовы десятки производителей – уже более 80 компаний подали заявки на включение в рабочую группу, что «позволит им принять участие в выработке решений». В ЦРПТ уверены: за счет «обеления» рынка увеличатся прибыли добросовестных производителей и налоговые поступления. Министр Мантуров прямо обещал: введение обязательной маркировки пива приведет к росту прибыли пивоваров на 2,5-3 млрд. рублей, позволит создать до 1,7 тыс. рабочих мест и увеличить годовые налоговые поступления на 20 млрд. рублей в год.
В перспективе обязательная маркировка поможет производителям увеличить объемы и таким образом снизить стоимость единицы продукции, подбадривает техдиректор ГК «Серконс», российском аккредитованном органе по сертификации Ирина Леонова. «Отслеживание пути товара позволит более тщательно планировать производство, сокращая издержки», – полагает она.
«Малыши» уйдут в угоду «крупняку»
Но производители, особенно из числа небольших (крафтовых) предприятий, далеки от подобного оптимизма. «Пока вопросов даже по эксперименту больше, чем ответов, – приводит «Профиль» слова основателя пивоварни ID Ions Brewery Александра Иджона. – Чиновники Росалкогольрегулирования (РАР) и ответственные за маркировку уходят от конкретных цифр. Прежде всего, не озвучивается цена оборудования, которое для участников эксперимента предоставят «бесплатно». Потом-то оно будет платным!».
Директор по корпоративным отношениям Heineken в России Алексей Воробьев заявляет: компания не видит, каким образом могут окупиться расходы, которые придется понести производителям. «Допрасходы неизбежно лягут на себестоимость продукции, а в условиях жесткой конкуренции и высокой зависимости спроса от цены это станет дополнительным вызовом для производителей пива. В итоге издержки перейдут в стоимость продукции на полке, – говорит Воробьев. – Если исходить из того, что объем рынка оценивается примерно в 8,5-9 млрд. единиц, то только расходы на приобретение идентификационных кодов должны превысить 5 млрд. рублей в год!».
Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев сообщил, по их подсчетам стоимость установки оборудования, доработки систем внутреннего учета и логистики составит порядка 5 млн. долларов на завод, а их у компании 11 в России. «Под угрозой закрытия окажутся до 30% малых и средних производств по стране. Бюджет недополучит порядка 60 млрд. рублей налогов и акцизов. Высокая стоимость переоборудования линий выльется в повышение цен на полке на 15-20%».
К чему государство обязывает пивоваров нести столь серьезные затраты в отсутствие ощутимых преимуществ не понимает и председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман. «Пиво – это продукт массового рынка с невероятной конкуренцией. Запаса маржи на то, чтобы принять на себя эти расходы, нет. В итоге заплатит потребитель».
По подсчетам Александра Иджона, сейчас в России больше тысячи крафтовых пивоварен, и, как правило, все оборудование такого предприятия стоит меньше, чем техрешения для маркировки. Союз пивоваров Урала, например, уже прикинул, маркировка потребует около 300 тысяч долларов на оборудование всего одной производственной линии. Которая к тому же будет простаивать в моменты перезарядки и самой маркировки.
Но самое интересное, говорят пивовары, в пиве практически нет фальсификата, в этом нет смысла. По оценкам экспертов, проблема существует разве только в сегменте разливного пива (от 3 до 10% неучтенной продукции). «Если в других категориях алкоголя доля неучтенной и контрафактной продукции может достигать 50%, то в пиве контрафакт отсутствует как таковой, - говорит Ораз Дурдыев. – Пиво – дорогостоящий в производстве продукт, подделывать который попросту невыгодно. Если говорить о количественном учете для фискальных нужд, то это делается при помощи существующей системы ЕГАИС, которая, по оценке курирующих ведомств и бизнеса, является эффективным инструментом».
Акциз-дублер
Действительно, к чему тогда ЕГАИС от РАР (как у молочников есть ГИС «Меркурий»), введенная ранее с похожей аргументацией и охватившая в том числе производителей и продавцов пива? Явная нецелесообразность в дублировании систем, когда все только потеряют от маркировки: многие производители влезут в кредиты, чтобы позволить себе оснащение допоборудованием в несколько миллионов рублей, а покупатель за фактически двойное налогообложение бизнеса будет платить больше.
«На сегодняшний день у нас осуществляется полная прослеживаемость пивоваренной продукции до рознично-торговой точки, – говорит исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов. – В настоящее время внесен в Думу федеральный закон, на основании которого необходимо доработать эту систему для полной фиксации розничных продаж пива в торговых точках. И за счет этого мы получим полную систему прослеживаемости от линии розлива до касс в каждом конкретном магазине, и этой информации достаточно, чтобы иметь понимание о легальности или нелегальности продукции. С учетом этого нелегальная продукция должна отсекаться на уровне уже розничных продаж, и мы понимаем, что это как раз тот действенный механизм, который можно использовать. Тем более в системе ЕГАИС несколько лет работает уже практически все пивоварение. Это тоже было недешевое удовольствие, установка на линиях счетчиков и информационное обеспечение. И вводить параллельную, дублирующую систему, по нашему мнению, неэффективно».
«Только с ЕГАИсом все устаканилось и вот опять..., – пишет на одном из тематических форумов пользователь RocKeR_13. – Ну введите вы уже акцизные марки для пива в рамках ЕГАИС и успокойтесь! Видим мы работу «Честного Знака» по обелению рынка. Оборот лекарств чуть не встал, маркировка остатков обуви позволила по сути «обелить» контрафакт: предприимчивые организации скупали обувь без маркировки, заказывали, пока можно было, коды на нее и, вуаля, обувь «белая», промаркированная! Необходимо было перенимать опыт ЕГАИса, где есть реальный контроль за маркировкой (и то, даже в этих условиях контрафакт полностью не исчез!)».
«Перед введением ЕГАИСа было много собраний, встреч и т.п., где до нас доводилась одна вещь: для вас – это очень большое облегчение в работе! – вспоминает предприниматель под ником «Задолбали». – Да, облегчили до полной пустоты в карманах! Оборудование под полтинник, всякие ОФД, рутокены, оплаты по договорам обслуживания, оплаты по обновлению ПО, платные приложения, плата за удаленный доступ, не считая геморроя с бесконечным зависанием системы, а это как минимум 2-3 часа не работы кассы, инвентаризации раз в квартал – почти день не работы! И в итоге за 3 года работы имеем штраф от Росалкогольрегулирования на ООО 150 000, + 10 000 на директора за неподтверждение получения 70!!! литров пива по причине какого-то сбоя, скорей всего, в сети интернет (накладная тупо не отобразилась на Эвоторе). Ну и как следствие – это все привело к закрытию организации, увольнению работников... Работал с 1996 года... Зато бывший директор РАР ворочал миллиардами и ему ничего!!!».
После того, как производители и продавцы со скрипом отладили ЕГАИС, выяснилось, что система… не совсем справляется с прослеживаемостью продукции от завода до прилавка. Но парадокс в том, что параллельно с инициативой о введении обязательной маркировки не возникло предложений по отмене ЕГАИС, которая также призвана бороться с контрафактом. В воздухе явно запахло очередными «Рос-все-подряд-надзорами» – несколькими системами контроля.
Неслучайно в июле прошлого года Минпромторг инициировал проведение еще одного эксперимента в алкогольной отрасли, который должен завершиться до 30 июня 2021 года – использование RFID-меток в ЕГАИС: «Проведение данного пилотного проекта направлено на повышение степени защиты федеральных специальных и акцизных марок для алкогольной продукции». Ясно, что 2021 год станет для производителей и продавцов пива, мягко говоря, не самым простым. Не исключено, что тратящие сотни миллионов долларов только на маркировку пивовары прибегнут к опыту «младших» товарищей – восьмияйцевым уловкам и «пандемийным» килограммом в 800 грамм.
Кого поздравить с новым кодом?
С 2021 года к программе всеобъемлющей маркировки товаров в России уже присоединились одежда и текстиль – все вновь производимые вещи из кожи, женские и детские трикотажные и вязаные блузки, пальто, куртки, плащи, постельное, столовое, кухонное белье и некоторые иные товары должны быть промаркированы – причем каждое изделие в отдельности. Остатки товара, которые были приобретены до начала 2021 года и не были распроданы на 1 января, нужно промаркировать в срок до 1 мая 2021 года.
В 2020 году также обязательной стала маркировка лекарств, обуви, парфюмерии, фототехники, автопокрышек, а в 2021-м к ним присоединится молочная продукция. Кроме того, в нынешнем году завершается эксперимент по маркировке бутилированной воды, кресел-колясок и велосипедов. А «пилотировать» маркировку в нынешнем году помимо пивоваров начнут и производители ювелирных изделий и БАДов.
«В нашей отрасли уже внедрена ГИС «Меркурий», мы официально отчитываемся перед государством, налажена работа электронного учета, – говорит исполнительный директор ООО МНПК «Вяткабиопром» (молоко, молочная продукция) Елена Рубцова. – Еще не известно, во сколько нам встанет интеграция маркировки, но на разработку и автоматизацию работы с ГИС «Меркурий» у нас ушло единовременно 200 тысяч рублей, и еще 100 тысяч рублей ежегодно уходит на обслуживание. Все эти и другие сопутствующие затраты лягут на малый и средний бизнес. По предварительным подсчетам (без учета человеческого ресурса), увеличение конечной стоимости продукта ожидается в пределах от 7% до 10%. К 2023 г. ситуация может измениться еще сильнее».
Ожидается, что с декабря 2022 года маркировка станет обязательной для фермеров при продаже через собственную розницу и прямых продажах, а с декабря 2023 года вводится поэкземплярный учет для продукции со сроками хранения более 40 дней.
Чтобы избежать дополнительного роста цен на молочные продукты в связи с введением обязательной маркировки, чиновники Минсельхоза прорабатывают вопрос о дополнительной поддержке производителей готовой молочной продукции. По оценке замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, отрасли потребуется более 8,6 млрд. рублей, чтобы возместить молочникам затраты на покупку оборудования по нанесению и считыванию кодов. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), в свою очередь, оценил средний рост стоимости молочной продукции из-за введения маркировки в 4% и поднял вопрос о необходимости скорректировать стоимость кода маркировки для всех товаров этой категории.
Таким образом, производители молочных продуктов могут стать первыми, кто получит субсидии в связи с введением маркировки, сообщает РБК. Причем еще год назад Минпромторг предлагал оказывать господдержку системе прослеживаемости товаров. Но пока ни одна из отраслей, где уже введена маркировка, такой помощи не получала. Так что не факт, что молочку особо выделят, хотя она и относится к продуктам первой необходимости.
Конечно, оператор по маркировке ЦРПТ не видит оснований для дополнительных компенсаций молочной отрасли, по их оценке затраты производителей на оснащение производства составят не более 6 млрд. рублей. Однако российские предприниматели продолжают обсуждать и технические проблемы, когда система «Честный знак» может не работать часами, все зависает, код не переходит в магазин, права продавать такой продукт нет. Что тогда будет, например, с той же молочкой с ограниченным сроком годности?
«Компании пришлось перейти на другую программу 1С, поскольку старая не поддерживала обмен информации с «Честным знаком», – отмечает руководитель компании «АспектАвто» (продажа автосервисного и шиномонтажного оборудования) Егор Шабалин. – Честно скажу, что все это дорогое удовольствие: приобретение сканеров, ПО, лицензий… Сумма получается под миллион рублей! И это речь идет о затратах, которые предложили бизнесу в обмен «ни на что»! Как мне кажется, все эти нововведения направлены, скорее всего, не на борьбу с контрафактом, а на увеличение налогооблагаемой базы. Фактически, предприниматель, который сейчас заходит на рынок, и хочет делать все по закону, сталкивается с «серым» бизнесом...».
В ковидный период с проблемами столкнулись и фампроизводители. В прошлом году иностранные компании признавались, что не могут поставить дистрибьюторам и аптекам более 450 наименований препаратов общим объемом более 40 млн. упаковок. Из-за сбоев и ошибок в системе маркировки в оптово-розничном звене был введен уведомительный режим.
«А как было с аптеками? Пришла партия лекарства, а в систему ее еще не занесли. Больные люди выстраиваются в очереди, потому что им необходимо это лекарство, а им просто не могут его продать. Фармацевты были вынуждены оставлять упаковки, а их содержимое продавать. В период пандемии ситуация накалилась до такого, что власти просто были вынуждены разрешить продавать лекарства без оборота через эту систему, – говорит старший вице-президент Вятской ТПП Юрий Исупов. – Мы часто слышим о выявленных фактах отсутствия маркировки, в то время как о фактах выявления крупных партий фальсификата мы не слышим. Получается, что сегодня делается акцент не на борьбу с фальсификатом, а на борьбу с немаркированной продукцией. На мой взгляд, вся эта система не доказала своей эффективности. По сути, получается, что бизнес платит, чтобы государству было проще его контролировать».
«Я вот как раз занимаюсь внедрением маркировки на одном из фармпредприятий в Москве, – пишет на интернет-форуме пользователь Борис Вячеславович. – И могу сказать, одна единица оборудования, которая наносит тот же Datamatrix-код стоит минимум 8 млн! И на каждом производственном предприятии их несколько штук надо, одна не справится. А ее нужно обслуживать (персонал), а к ней нужны расходники (печатающие картриджи), а к ней будут нужны запчасти и вызов специалистов для ремонта. Ну и сами «марки» не бесплатны. С каждого нанесенного кода «Честный знак» получает 50 копеек. А ведь есть еще отбракованные коды, нереализованные коды. Так что цена возрастает до 60-70 копеек. Прикиньте масштаб – владельцы системы получают 70 копеек с каждой единицы товара, проданного на территории России!».
Меха ради
Напомним, с 2016 года «оцифрованы» меховые изделия, с 2019-го – сигареты. Официальная риторика также сводилась к «обелению» рынка, вытеснению с него контрафакта и контрабанды и открытию информации о производителе и качестве изделия. Однако уже через год после введения маркировки те же меховщики задались вопросом, какие плюсы в итоге они получили?
«На встрече с представителями УФНС Кировской области, Кировской таможней и региональным Управлением Роспотребнадзора последний сообщил: как было 1-2 жалобы на качество изделий, так ничего и не изменилось. В таможне сказали, что контрабанды меховых изделий выявлено не было, а представители УФНС отметили, что объем налоговых поступлений от производителя увеличился, – рассказал изданию «Бизнес навигатору» Юрий Исупов. – Меховщики начали загадочно переглядываться, но в итоге оказалось, что один из них получил крупный заказ от «Газпрома», не носивший рыночного характера, что и способствовало увеличению поступлений в бюджет. То есть по сути дела, ничего не изменилось».
По словам Исупова, появилась новая проблема. «Любое юрлицо могло подать заявку на получение КиЗов (контрольно-идентификационного знака), заявляя, что работает в рамках закона. Никто не интересовался, так это или нет. Получив необходимое количество этих самых КиЗов заинтересованное лицо входило в кооперацию с людьми, занимающимися «серым» или «черным» импортом. Ряд небольших производств закрылись, потому как поняли, что в таких условиях на рынке они работать не в состоянии. На сегодня ситуация обстоит так, что барьеры для контрафакта и контрабанды фактически отсутствуют».
Представители ЦРПТ настаивают: система маркировки уже показала свою эффективность. В частности, после введения обязательной кодировки в 2016 году официально выросли продажи шуб – с 6 млрд. до 60 млрд. рублей. А 23% новых участников рынка впервые стали передавать сведения в ФНС.
Президент Гильдии маркетолов Игорь Березин напоминает: именно торговцы шубами стали инициаторами введения обязательной маркировки, чтобы справиться с мелкими конкурентами, торгующими нерастаможенным товаром вдвое дешевле, чем «крупняк». «И если раньше примерно 80% шуб были контрафактными, то после введения маркировки примерно 50 на 50. То есть мера частично сработала. В итоге маркировать стали сначала сигареты, потом лекарства, теперь вот пытаются одежду и обувь. Но я сомневаюсь, что это получится. На рынке нет крупных игроков, кто был бы в маркировке заинтересован. Напротив, всем участникам рынка она невыгодна, потому что увеличивает себестоимость товара. А значит, придется увеличивать цены, что может плохо сказаться на продажах. А рынок одежды и обуви и так уменьшился в прошлом году на 30%».
Да и по словам управляющего партнера экспертной группы VETA Ильи Жарского, положительного эффекта для экономики этот опыт пока не дал — надзорные органы постоянно выявляют нарушителей, продающих шубы и дубленки с поддельными, либо «многоразовыми» чипами… Возможно, липовая «фирма» никуда и не исчезла, а лишь обзавелась метками, ну и стоить стала дороже.
В соцсетях на полном серьезе предсказывают: очень востребованной вскоре, как в былые времена, станет профессия швеи, шьющей дома на заказ. Кстати, многие уже озадачились вопросом, как, к примеру, быть тем же меховым ателье, занимающимся индивидуальным пошивом верхней одежды, зачастую из меха заказчика. Как поясняет директор по маркировке ИТ-компании «Эвотор» Вячеслав Предыбайло: «Если вы как ателье (самозанятый и др.) шьете одежду/обувь по договору оказания услуги, то эти товары вы не маркируете. Но если вы заключаете договор купли-продажи с покупателем/заказчиком этого товара, тогда вам нужно их маркировать. Если заказчик планирует продавать изготовленный вами товар, то ему нужно будет его обязательно маркировать. Если вы зарегистрированы как самозанятый, производите и продаете товары, подлежащие маркировке, вам нужно зарегистрироваться как ИП, перейти на другой режим налогообложения (например, УСН) и маркировать товар».
Три «толстяка» «ЧАстного знака»
В планах правительства внедрить к 2024 году нанесение идентификаторов на всю продукцию, представленную на российском рынке. Но пока «прочипированные» и стоящие в очереди на обязательную цифровизацию спорят о плюсах и минусах маркировки, вспомним о тех, кто эти «звезды» зажигает, то бишь вводит и осуществляет маркировку.
Ну понятно, что это нужно правительству, это нужно ФНС. А также, очевидно, единому оператору системы маркировки – ЦРПТ, принадлежащему структурам совладельца USM Holdings Алишера Усманова (50%), госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и «Элвис-Плюс групп» бизнесмена Александра Галицкого (по 25% соответственно). Сообщалось, что оператор системы (Бинго!) был выбран непрозрачно, без какого-либо тендера. И именно центром была презентована система «Честный знак», которую многие называют «Частный» или вовсе «НеЧестный».
Специалисты НИФИ Минфина ранее подсчитывали, что в случае маркировки всех товаров народного потребления ежегодные затраты бизнеса составят 1,5 трлн. рублей. Мы же помним, что каждый код фактически из воздуха продается минимум за 50 копеек. А еще есть штрафы для нарушителей и продажа ПО и оборудования для маркировки.
«Казалось бы, государство пытается защитить нас от фальсификата, но вместо Росздравнадзора или на худой конец ФНС этим занялась частная контора ЦРПТ. В прошлом году из-за сбоев их системы мониторинга возник острый дефицит лекарств. Казалось бы, у Усманова проблемы, но и из этого он извлекает выгоду, – напоминает telegram-канал «Небрехня». – «Нас обвинили в том, что сбои в системе из-за нашего программного обеспечения, – рассказывает руководитель одной из фармкомпаний, и теперь мы должны закупать ПО только у тех компаний, которые одобрит ЦРПТ».
Список компаний еще только формируется, однако в распоряжении канала есть перечень фирм, которые уже получили благословение на продажу ПО. Помимо it-компаний, здесь в первых строчках ООО ЦРПТ – сами одобряют, сами проверяют, сами же продают ПО. Конфликт интересов? Нет, не слышали. Еще одна любопытная фирма – «ТрекМарк» – дочка ЦРПТ, швейцарской компании и РФПИ. Создана в 2016 году специально под маркировку товаров. Ранее занималась продажей оборудования для маркировки. «Они сейчас могут полностью перекроить рынок: не закупил у них – отключили от системы, ты просто не сможешь продавать препараты. Все будут закупаться у Усманова», – полагает другой собеседник из отрасли».
Интересно, какой «умный» человек подсчитал, что принудительное введение новых расходов для предпринимателя поможет продукции подешеветь? Притом, что, как уже показывает опыт тех же меховщиков, даже одиозная наклейка не добавит дешевому товару потребительских качеств. Если любое лицо может обратиться в ЦРПТ и начать легализовывать через покупаемые за 50 копеек марки низкокачественную, фальсифицированную продукцию – в чем смысл?
«С маркировкой все предельно ясно – это сбор денег с ИП в карман Усманову и тотальное отслеживание денег в кошельке россиян, – пишет на интернет-форуме пользователь Елена Побережнюк. – И не надо вот это все присыпать каким-то контрафактом. Уже сыты вашим враньем, прикрытым «благими намерениями».
«Теперь главным бенефициаром выступает Алишер Усманов, а «налог» придется платить всей стране, – согласен Артем Дроздов. – Главной целью является не оптимизация экономических процессов, а создание денежных потоков для подпитки попавших под западные санкции олигархов, паразитирующих на больном организме российской экономики. Маркировочная «дань» с россиян будет собираться вечно».
И тебя отмаркируют, и меня отмаркируют…
Непонятно и как маркировать товары будут продавцы на многочисленных рынках, которые вообще стоят в стороне, что твой «Ватикан». «На практике в Москве, например, есть рынок «Садовод» – о нем знают все и знают, что там продают только паль, – продолжает Ksu Knows. – Маркируют ли там обувь честным знаком? Нет. Перестали ли ее продавать? Нет. Знают ли об этом месте органы власти? Конечно, это все равно, что не знать о Кремле. И? Что эта наклейка изменила?»
По мнению пользователя Ahmat Shah Massoud, маркировка – логичное развитие событий, положенное системой «Платон». «Ходят «слухи», что треть от собранных средств идет оператору. Хозяин «Платона» широко известен (сообщалось, что благодаря системе, взимающей плату с грузовиков за проезд по дорогам федерального назначения, сын Аркадия Ротенберга Игорь стал долларовым миллиардером – ред.). Так и тут, каждый покупатель маркированного товара платит «копейку» в карман олигарха – владельца этой системы маркировки. Так что незачем придумывать разную туфту про борьбу с подделками – кого и когда это волновало?».
И вполне резонный вопрос, для чего тогда существует огромная компания раздутых контролирующих госорганов, которые и без того содержатся за счет налогоплательщиков? И смех, и грех, осталось только создать очередную структуру по созданию и учету маркировки для маркировки?! «Через некоторое время, скажут, что маркировка прошла отлично. Но все равно встречаются подделки уже самой маркировки, – шутит в соцсетях пользователь Merops. – И нужно рядом с прежней лепить новую, которая удостоверяет подлинность первой. А потом – и третью, четвертую, и все – в карман идейных вдохновителей. В какой момент Россия свернула не туда?»
«Контрафактники давно взяли кодов с большим запасом. Им теперь года на три хватит на контру клеить. И будет она легальной, – иронизирует бизнесмен Анатолий. – Государству на самом деле все равно, какое качество, главное собрать налоги через легальный оборот. Потому и пальмовое масло не запрещают. И табачный дым, если надо, замаркируют, под витаминки».
Как отмечает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, вопросов возникает сразу несколько. «Если всем знакомы паленая водка и поддельные вина, которые и сейчас еще много где встречаются, то с поддельным мехом чуть хуже. Хотя тоже «белок из кошек на рабочий кредит» делать продолжают. То же самое с лекарствами. Что касается пива, я вот никогда не встречал поддельного. Но разлить в бокал одно вместо другого запросто – маркировка не поможет никак. Так что смысл самой затеи сомнителен для потребителей. С другой стороны, для производителей алкогольной продукции – это вопрос конкуренции. Одним жизнь осложнили, а другим нет».
Поголовная маркировка всего и вся – это мейнстрим сегодняшнего дня, говорит политолог. Это общество будущего тотального контроля, как и платежи через банковские карты с фиксацией биометрических параметров владельца. Одновременно и обязательная фиксация местонахождения, через соответствующие приложения на смартфоне, как это было в ряде мест во время жесткого карантина. Разработки остались, тестовый опыт проведен, нужно дождаться удобного случая для обязательного повсеместного внедрения.
«И в дополнение привязка к этой системе идентификации всей информации о физическом лице. Место рождения и работы, страховки, права и банковские карты, родители, жены, мужья и дети, доход и недвижимость, болезни и операции, судимости и путешествия. Чтобы зашел куда-то и сразу известно, что может быть интересно для покупки, что можно продать, а что запрещено, на что есть деньги, а где подозрение в мошенничестве. Ну, и конечно, кто с кем встречается, в кафе, на работе, на митингах и в постели…».
И это скоро будет доступно для всех желающих, полагает Солонников. «В общем, здравствуй новый чудный мир! А уж то, что построение этого нового мира поручено проверенным исполнителям – так по-другому и быть не могло. Такую задачу отдавать на конкурс непонятным исполнителям никогда не станут. Все должно быть под контролем нынешней правящей элиты».
Следует добавить, откровенный саботаж здесь не пройдет. Все, кто проигнорирует обязательную маркировку, рискуют лишиться товара и получить штраф: от 2 до 4 тысяч рублей для физлиц, от 5 до 10 тысяч – для ИП, для юрлиц – от 50 до 300 тысяч рублей с изъятием немаркированной продукции. Уголовная ответственность наступает в тех случаях, когда стоимость продукции превышает 1,5 млн. рублей.
«И как мы видим из истории с подобными навязанными «услугами» вроде печально известного «Платона», цена за пользование которого каждый год растет, то очевидно, что стоимость маркировки будет ползти вверх, – подводят итог в соцсетях. – Но даже при таксе в 50 копеек доходы усмановского ЦРПТ будут колоссальными. Так, по данным РБК, если бы в 2017 маркировке подлежали табачные изделия, то Усманов и Ко только на сигаретах заработал бы 6,25 млрд. рублей!».