Спецназ на Садовом, выкуп в $100 млн, генералы под арестом
На месте советского аэровокзала на Ленинградском проспекте завершается строительство жилого комплекса из девяти 40-этажных башень под названием «Прайм Парк». Застройщик, продающий квартиры в нём по 435 000 рублей за квадратный метр, обещает «атмосферу роскоши» и «инфраструктуру премиального уровня», а покупатели, осваивающиеся в сданных корпусах, в чатах жалуются на качество строительства: трещины межквартирных стен и несущих конструкций, треснувшие окна и отваливающиеся элементы фасада.
Сейчас проект с общей площадью застройки более чем в 340 000 кв. м принадлежит структурам «А1», входящим в Альфа-групп, но до этого в нём приняли участие одна из крупнейших девелоперских групп страны, депутат Госдумы и бизнесмен, известный романами с моделями и связями с правоохранительными структурами.
58-летний девелопер Альберт Худоян, начинавший эту стройку, обвиняется в хищении прав аренды земельных участков под «Прайм Парком» стоимостью в 4 млрд рублей. В случае обвинительного приговора ему грозит до 10 лет тюрьмы. Коптевский суд Москвы в марте продолжил рассмотрение этого дела.
Из судебных материалов и рассказов участников заседаний «Открытые медиа» узнали, почему городские власти, поначалу отказывававшиеся согласовать строительство 340 000 кв. м жилья и коммерческих помещений в старом московском районе, одобрили проект практически без изменений, как менялись его совладельцы и отчего некоторые из них попали за решётку. Главное — история «Прайм Парка» помогает понять, по каким принципам ведётся застройка Москвы.
Как поссорились девелопер и депутат Госдумы
В 2007 году бывший крупный продавец табака, успешный московский девелопер Альберт Худоян купил у офшорной компании, не раскрывающей бенефициаров, фирму «Авиасити», арендовавшую 11,4 га земли на Ленинградском проспекте, вл. 37, неподалеку от метро «Динамо».
Владельцем ООО «Авиасити» был кипрский офшор Visenia, который в свою очередь принадлежал британским компаниям Astar (99%) и Kalima (1%).
Участок занимало здание старого аэровокзала (длинный двухэтажный терминал и два компактных 12-этажных корпуса) с огромной парковкой, откуда когда-то отправлялись автобусы к московским аэропортам. К тому времени недвижимость давно не использовалась по назначению — часть здания занимали торговые павильоны, часть — рестораны и офисы.
Худоян мечтал застроить удачно расположенную территорию современными высотками. В суде он рассказывал, что вложил в покупку участка и разработку проектной документации ЖК «Прайм Парк» $100 млн, но «Авиасити» никак не могла согласовать новый проект на месте аэровокзала.
В 2015 году с получением необходимых документов Худояну пообещал помочь его приятель, в то время депутат Госдумы Ильдар Самиев, владелец крупных земельных участков в Москве. Взамен Самиев получил половину кипрского офшора Visenia, владевшего «Авиасити», всего за 500 евро и обещание вложить в проект $50 млн, следует из материалов дела, которые видели «Открытые медиа».
За помощью в получении градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) и разрешения на строительство Самиев обратился к одному из крупнейших российских девелоперов — MR Group, строителю высотных жилых комплексов «Пресня Сити», «Фили Град», D1, «Водный» и т. д. Группа часто входит в альянсы с владельцами земельных участков, которым требуется помощь в согласовании выгодных девелоперских проектов. Стратегия основных владельцев MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко - управление чужими стройками, объяснял в 2017 году «Коммерсант». Например, MR Group помогала Coalco построить ЖК «Царская площадь» на территории стадиона Юных пионеров, тоже недалеко от метро «Динамо». Саймиев с MR Group был хорошо знаком: компания возвела на его участке у метро «Дмитровская» комплекс небоскрёбов «Савеловский Сити».
У MR Group не возникло больших проблем с получением разрешения и на строительство жилого комплекса «Прайм Парк».
«В этом месте вопрос идентичности и узнаваемости комплекса очень важен. Над этим надо поработать», — сказал в июле 2017 года на Архитектурном совете Москвы главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, отправляя на доработку проект застройки аэровокзала 40-этажными жилыми небоскребами. Власти рекомендовали застройщику уменьшить этажность корпусов и увеличить общественные пространства. Но уже в ноябре Москомэкспертиза согласовала проект без значительных изменений.
За помощь Самиев отдал MR Group другой свой актив — 3,5 га территории завода «Айс-Фили» на Багратионовском проекте, 5, рядом с торговым центром «Филион».
Самиев говорил следователям, что участок под «Айс-Фили» обошёлся ему в $81 млн с учётом затрат на покупку в 2008 году и последующего выкупа в 2014—2015 годах долей у партнёров Алексея Богачева и Александра Милявского, хозяина «Горбушкиного двора». Однако по соглашению о передаче участка MR Group заплатила ему за эти 3,5 га $12 млн. Причем по документам полученные деньги Самиев отдал компании Dira Ventures с неизвестными бенефициарами в уплату долга «Прайм Парка».
Сейчас на полученном участке от Самиева MR Group строит высотный ЖК «Фили Сити» и может получить прибыль в размере 20 млрд рублей ($300 млн). В MR Group не ответили на вопросы ОМ об этой сделке и о своём участии в проекте «Прайм Парк».
Самиев на допросах оценивал свои инвестиции в небоскребы на Ленинградке в $100 млн — это стоимость участка под «Айс-Фили» плюс ещё $15−20 млн на ремонт офиса компании Худояна «Оптима Девелопмент» на Саввинской набережной и выплату зарплаты её сотрудникам.
По версии же Худояна, обещанные $50 млн непосредственно в проект «Прайм Парк» Самиев так и не внёс и из-за этого у «Авиасити» к 2016 году образовались долги, в том числе перед департаментом имущества Москвы за аренду земли — в 516 млн рублей. Для строительства «Прайм Парка» зарегистрировали новую, «чистую» от долгов компанию ООО «Прайм Парк», в которой 99,9% принадлежало «Авиасити», следует из данных «Контур.Фокус». Чтобы избежать банкротства, в 2017 году «Авиасити» передала свои доли в «Прайм Парке» основным кредиторам — зарегистрированным в Ангилье компаниям Arcina Investment Corp и Adventura Capital Inc, которые расплатились с городом и другими кредиторами. Бенефициары ангильских компаний не раскрывались. Optima Development Худояна осталась техническим заказчиком «Прайм парка».
Теперь Самиев утверждает, что эта сделка прошла без его ведома и партнёр украл у него права на земельные участки под «Прайм парком». Но заявил в полицию об этом он только через год после сделки, когда у него самого возникла проблема с выплатой долгов.
Как Самиев оказался в долгу у экс-бойфренда Виктории Бони
В сентябре 2017 года Самиев попал в тюрьму по обвинению в мошенничестве при продаже недвижимости. Самый известный эпизод его дела был связан с известным футболистом, нападающим сборной России Федором Смоловым. Спортсмен заявил, что структуры Самиева продали его семье за 200 млн рублей квартиру в элитном ЖК Knightsbridge Private Park, которая оказалась в залоге у Связь-Банка.
Как утверждал при допросах Худоян, чтобы выйти на свободу, Самиев обратился за помощью к своему давнему партнёру, бизнесмену Сергею Говядину. Его Худоян называл «криминальной крышей» Самиева. Сам Самиев рассказывал следователям, что у Говядина были доли во всех его девелоперских проектах — 50% в «Айс Фили», а также неназванные доли в БЦ «Лотос» (площадь застройки — 100 000 кв м) и «Савеловском Сити» (около 200 000 кв м).
Тигры, футбол и Светлана Медведева. Чем известен бизнесмен и герой светских хроник Сергей Говядин
Среди партнёров 50-летнего бизнесмена Говядина были крупный девелопер Самвел Карапетян и семья бизнесменов Мазараки, фигурировавших в расследованиях Ивана Голунова о кладбищенском бизнесе. Любителям светской хроники Говядин известен как бывший бойфренд Виктории Бони, «Мисс Мира-2008» Ксении Сухиновой и модели Саши Лусс, сыгравшей главную роль в фильме Люка Бессона «Анна». «Независимая газета» и «Новая газета» называли Говядина «всесильным решальщиком», упоминая о его связях в МВД и спецслужбах.
Знакомые Говядина рассказывают, что он всегда носит при себе оружие и ходит с вооружённой охраной. В своём доме на Новой Риге он держит футбольное поле, где играет с силовиками. При его огромном доме есть зоопарк, где живут тигры. Жена Говядина общается со Светланой Медведевой, женой Дмитрия Медведева и женой модельера Валентина Юдашкина — их вместе видели в закрытом клубе при ателье Юдашкина на Патриарших прудах. Сам Говядин дружит с сыном главы МВД Александром Колокольцевым, рассказали ОМ два знакомых бизнесмена.
По словам Самиева, у Говядина есть доля в производителе тушенки «Главпродукте», но документально это не отражено. В 2019 году Говядин рекламировал «Главпродукт» на своём сайте со слоганом «Свинина от Говядина — русская вкуснятина!» Сегодня сайта Говядина с рекламными слоганами уже нет.
По версии Худояна, Говядин через несколько месяцев добился урегулирования претензий и освобождения Самиева, после чего заявил, что бизнесмен должен отдать ему $170 млн в качестве платы за все свои услуги.
Самиев якобы пообещал расплатиться своей долей в британской компании Mansfield, через которую владел половиной «Прайм Парка».
Один из знакомых Самиева рассказал «Открытым медиа», что переоформление доли проходило так: в ноябре 2018 года Самиев ехал на своем Maybach отмечать освобождение в ресторан, но на Садовом кольце его остановили бойцы спецназа и отвезли к следователю. Тот якобы предложил немедленно отправиться к Говядину и заключить сделку. Бизнесмен не стал возражать.
Когда Говядина допрашивали в качестве свидетеля по делу Худояна, он утверждал, что стал собственником Mansfield в 2015 году, но подтверждающих это документов в деле нет.
Как Худоян отказался платить $100 млн Сергею Говядину и попал за решётку
В то же ноябре 2018 года Худоян встретился с Говядиным в ресторане «Причал» на Рублёвке, где тот заявил, что бизнесмен должен отдать ему $100 млн, инвестированные Самиевым в «Прайм Парк». Худоян, оценивавший вклад партнёра в проект в разы меньше, был согласен отдать $7 млн квартирами или 7% в компании.
Говядин показал Худояну в своём телефоне проект постановления о возбуждении против несговорчивого бизнесмена уголовного дела Главным следственным управлением (ГСУ) МВД по Москве. Оказывается, ещё за несколько месяцев до этого Самиев написал заявление в полицию о хищении у него Худояном прав аренды трёх участков под «Прайм Парком». В случае отказа платить постановление будет подписано, пообещал Говядин. Однако Худоян не пошёл на уступки, поскольку, как позже объяснял следователям, вообще не хотел иметь дела с Говядиным.
В декабре 2018 года уголовное дело о хищении участков было возбуждено.
В июне 2019 года во время очной ставки с Худояном Говядин в присутствии следователя ГСУ по Москве Марии Малышкиной опять потребовал у Худояна $100 млн за урегулирование конфликта, тот отказался платить, и в тот же день был задержан, рассказывал РБК адвокат бизнесмена. На следующий день Худоян был отправлен под домашний арест, но уже 9 июля по представлению прокуратуры суд перевёл его в СИЗО.
Уже после ареста Худояна, в июле 2019 года, офшоры, владевшие «Прайм Парком», были проданы компании А1, входящей в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и партнёров. Представитель А1 тогда объяснял сделку «диверсификацией инвестиционного портфеля».
Слушание дела Худояна началось в августе 2020 года, но было прекращено. Защите обвиняемого не представили все материалы, и судья Константин Мариненко отправил дело на дорасследование.
В марте 2020 года повторное слушание началось в Коптевском суде Москвы, и суду снова не были представлены все тома дела. Самиев не смог объяснить суду, на каком основании считает себя собственником прав аренды земли под «Прайм Парком», и какие инвестиции сделал в проект. Он отказался показать суду соответствующие выписки из реестра компании Mansfield. Суд снял этот вопрос. Говядин сообщил, что ничего не знает о том, как Mansfield заключала сделки и оформляла документы и также никаких документов не предоставил.
Адвокаты Худояна утверждают, что дело рассматривается с беспрецедентными нарушениями, а все обвинения против их подзащитного строятся исключительно на показаниях Самиева и Говядина.
Самиев видел вопросы ОМ в WhatsApp, но не ответил на них. Связаться с Говядиным не удалось. Адвокаты Самиева и Говядина не ответили на вопросы ОМ.
Проблемы двух генералов и одного следователя
За Худояна вступились Ксения Собчак и уполномоченный президента по защите прав предпринимателей Борис Титов. Спор между Самиевым и Худояном мог быть рассмотрен в арбитражном суде, но Самиев сразу написал заявление о возбуждении уголовного дела, указывали они. В ноябре 2019 года суд выпустил Худояна под домашний арест.
Вскоре после этого двух генералов, заместителей руководителя Следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также следователя Александра Брянцева задержала ФСБ. В феврале 2021 года Следственный комитет предъявил им обвинения в коррупции. Их подозревают в получении взятки в $500 000 от Худояна за содействие в переводе из СИЗО под домашний арест и развале его дела. Вину они не признают.
Адвокат Бирюкова Павел Лапшов говорил «Коммерсанту», что у «следствия так и не появилось ни денег, ни записей переговоров или переписки — ничего, что могло бы подтвердить версию о реализации некоего плана по развалу дела Альберта Худояна, потому что их не существует в природе».
Дело двух генералов Краковского, Бирюкова и следователя Брянцева появилось после того, как Говядин обратился с жалобой на Следственный департамент МВД, в которой обвинил этих офицеров в коррупции и злоупотреблениях.
Бизнес Альберта Худояна: сигареты и недвижимость
Альберт Худоян в 2002 году создал компанию «Оптима», которая занималась дистрибуцией сигарет Philip Morris и выпуском популярных дешёвых сигарет «Оптима». В 2007 году «Оптиму», достигшую оборота в $1,1 млрд, выкупил у Худояна другой крупный табачный дистрибьютор — компания «Мегаполис» Игоря Кесаева. Эксперты оценивали сделку в $200 млн.
В 2008 году Худоян основал девелоперскую компанию Optima Development, начавшую работу с возведения большого торгового центра OZ Mall в Краснодаре (230 000 кв м).
В 2015 году Optima Development приобрела универмаг «Москва» на Ленинском проспекте, пообещав вложить в его реконструкцию около $60 млн.
ЖК «Прайм Парк» — второй крупный проект Optima Development. Самиев на старте проекта оценивал возможную выручку от продажи квартир в нём в $400 млн.
Жена Альберта Худояна Анна — экс-модель, ведёт блог в Instagram, где демонстрирует модные бренды и рассказывает о детях. Их в семье четверо.