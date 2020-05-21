Трамваи, которых нет - или преступление перед историей
В начале мая, в то время, пока вся страна отмечала 75-летие Победы, сидя по домам, а в Москве страшнейшими преступниками стали нарушители шумоизоляционного режима, на территории Трамвайного ремонтного завода «Мосгортранса» случилось самое настоящее преступление. Нет, описываемое деяние было не уголовного толка: нехорошие люди совершили преступление перед Историей, уничтожив два довоенных трамвая 30-х годов.
Впрочем, обо всём по порядку – как и всегда.
Все мы знаем, что любая техника, выпущенная до Великой Отечественной – хоть патефон, хоть автомобиль, хоть трамвай – имеет особую историческую ценность. Война разделила историю человечества на «до» и «после», катком пройдясь и по нашей стране, и по Европе в целом. Как итог – поголовье любой техники, включая гортранспорт, значительно сократилось ещё тогда. А в послевоенные годы в СССР историческую технику беречь было как-то не принято: сохранять исторический гортранспорт в Москве начали уже тогда, когда Союз трещал по швам, а до транспортного музея в сколь-нибудь осязаемом виде дело дошло только к концу 90-х.
Многие помнят многочисленные публикации о стоянке старого гортранспорта на территории московского ТРЗ, или Трамвайного ремонтного завода. В 2001 году, когда закрыли музей городского транспорта в Ростокине, сюда в спешном порядке эвакуировали всю невосстановленную технику музея. Территорию стоянки охраняли не от любителей мазни на вагонах, а от вражеских шпионов-фотографов; что не мешало самым ловким разведчикам таки наведаться на ТРЗ, и вернуться оттуда с фотоотчётом.
Как-то раз стоянку старых автобусов, троллейбусов и трамваев, пребывающих в достаточно мрачном состоянии, из окна офисного здания по соседству заснял Артемий Лебедев. После этого разгорелся скандал такой силы, что Департаменту Транспорта пришлось позвать блогера в гости на Трамвайный завод, дабы втереть, что всё так и должно быть.
Несколько лет назад музейная коллекция «Мосгортранса» разделилась: филиалу «Музей Московский Транспорт», что окопался на Рогожском валу, досталась вся техника на шинном ходу – автобусы, троллейбусы, грузовики и легковушки. «Трамвайное управление» главка же забрало себе всё, что стоит на рельсах. Логика в этом была простой: тогдашняя команда музея не питала нежной любви к городскому транспорту, и постоянно генерировала идеи о том, что хорошо бы что-нибудь "лишнее" распилить. Трамвайное управление добилось, чтобы музей как филиал рельсовой техникой больше не занимался – в первую очередь, чтобы обезопасить вагоны от посягательств на порезку.
За эти годы они достигли определённых успехов: с мёртвой точки сдвинулись процессы по восстановлению ряда трамваев – некоторые ждали этого два десятка лет. Роскошные трамвайные парады, собиравшие тысячи посетителей и немало VIP-гостей – это тоже их заслуга. Никто не мог даже подумать, что вектор процессов у трамвайного управления «Мосгортранса» вдруг резко поменяется…
При «разделе имущества» с территории музейного запасника на ТРЗ вывезли всю технику на шинном ходу, оставшуюся в ведении музея. На территории «забыли» только один троллейбус, не подлежавший буксировке, да автобус «Чернигов», за который было некому заступиться. На бывшей стоянке музейной техники должны были разместить веер путей для «лишних» трамвайных вагонов перед передачей другим городам. Но получилось так, что территорию освободили – а трамваи регионам раздали без заморочек. Площадка осталась пустовать – и даже пути на ней не уложили.
Помимо автобусов, троллейбусов и грузовиков, отбывших на другие площадки, у разделившегося музея были и трамваи, которые никуда не уезжали. Они остались на месте, скопившись главным образом на двух путях у забора: в одном ряду – совсем древние вагоны, ожидающие реставрации, а на другом пути – скопление Татр-Т3, как для восстановления, так и для разбора на запчасти.
Время шло. Бывшая музейная площадка по сути пустовала, но это было дело временным: по мере того, как Москва всё хорошела, а трамваев стали покупать так много, что они перестали помещаться в имеющихся депо, на базе трамвайного ремонтного завода решили организовать депо с выпуском трамваев на линию. Ремонтный профиль предприятия тоже никуда не девался: на ТРЗ планировался техцентр производителя новых московских трамваев, «Транспортных систем», для сервисного обслуживания их продукции.
Для того, чтобы организовать депо с выпуском (кстати, когда-то ТРЗ организовали именно на базе старого депо), нужно было освободить территорию от старых трамваев. Планировалось, что исторические вагоны с площадки на ТРЗ уедут в другие депо, которые были готовы их принять. Куда смотрела московская трамвайная мафия – я не знаю; но торопясь освободить пути от ретро-трамваев, некая умная голова вдруг решила не вывозить их, а просто… порезать в металлолом.
Первой, 8-го мая, в металлолом отправилась одна из «Татр»-доноров, выпущенная в конце 80-х, №1482. «Татры» хранили как доноров в сборе, так как складских помещений для запчастей к старой технике у «Мосгортранса» исторически не хватало.
Аппетит пришёл во время еды, и следующим в металл уехал вагон-снегоочиститель СО-1, выпущенный киевским заводом электротранспорта имени Домбаля в 1937 году. «Снежок» был вполне живым и комплектным, а главное – оставался последним представителем вида в живой природе. Это был по-настоящему уникальный трамвай, который мог стать украшением московской коллекции городского транспорта.
2012. Снегоочиститель СО-1 киевского завода им.Домбаля, 1937 года
Последние несколько десятилетий ценный «Домбаль» трудился, очищая пути на территории завода от снега в зимний сезон. Когда для него настало время уйти на пенсию, «снежка» заперли в цеху – естественно, с прицелом на будущее сохранение. Но май 2020 и рывок погрузчика вдруг оборвали его жизнь, превратив в гору обломков и обрезков. Но и на этом майская резня на ТРЗ не прекратилась.
2012. Снегоочиститель СО-1 киевского завода имени Домбаля, 1937 г/в
Третьим ретро-трамваем, приговорённым в мае на ТРЗ к металлолому, стал «тип С», выпущенный в 1933 году. Кузов некогда московского вагона, до недавнего времени остававшимся последним в своём роде, в своё время чудом уцелел как сторожка на автостоянке в Коломне; оттуда его и доставили в Москву в конце 90-х.
2016. Тип С, 1933 г/в
Вагон, хоть и пребывавший в очень мрачном состоянии, берегли, несмотря ни на что. Даже когда по его «образу и подобию» СВАРЗ изготовил странный новодел, планировалось, что из косточек оригинального «С» со временем получится воссоздать прицепной вагон типа «М» тех же габаритов. Ведь все мы знаем: ничего невозможного в реставрационном деле нет, и в московской трамвайной коллекции тому есть яркие примеры.
Перевезти останки «С» было слишком сложной задачей, поэтому музейные энтузиасты настаивали на том, чтобы сохранить вагон на территории ТРЗ до лучших времён. Но в мае 2020 кузов таки завалили набок погрузчиком, и уничтожили.
2016. Вагон стоит на раме порезанного снегоочистителя ГС-4
Естественно, оставить такой акт вандализма просто так было невозможно. Только благодаря срочному вмешательству руководства музея «Московский транспорт» дальнейшее уничтожение вагонов удалось остановить. И то – исключительно на уровне генерального директора «Мосгортранса» Леонида Антонова. Впрочем, распоряжение генерального директора вовсе не помешало рабочим погрузить то, что осталось от «Домбаля», в грузовик металлистов, и таки победоносно дорезать остов «С», уже лежавший на боку…
Важно понимать: утраченных вагонов на пафосных парадах с первыми лицами города мы не увидим. Теперь уже – точно никогда: пару уникальных довоенных вагонов нам никто не вернёт, ведь других таких попросту нет в природе. А это значит, что они, увы, утрачены окончательно, бесповоротно и навсегда – как для московской коллекции, так и для истории в принципе.
Хуже другое. В текущем раскладе угроза утилизации сохраняется над всем рядом исторических вагонов, если виновных в преступлении над историей не остановить и не дать по рукам. Наше оружие в этом деле – огласка: только так в наших силах сорвать стоп-кран у механизма уничтожения исторической техники.
Тем более, что сегодня в мире отмечают Международный день музеев.
По материалам блога на DRIVE2.RU