Регистрация у дилеров и езда без номеров: ГИБДД дала разъяснения
В Госавтоинспекции разъяснили все изменения в правилах регистрации новых транспортных средств, которые вступили в силу с 1 января 2020 года. Там уточнили, что новые автомобили все-таки получится регистрировать через дилеров, и объяснили, как правильно поставить машину на учет без штрафов. В свою очередь, дилеры рассказали, почему они ничего не успели.
Как регистрировать автомобили сейчас и за что будут штрафовать
Постановка на учет новых транспортных средств и выдача госномеров через автосалоны пока откладывается: все регистрационные действия сейчас, как и раньше, проходят через МРЭО. Но некоторые изменения в этой процедуре все-таки есть. Автомобилисты по-прежнему могут регистрировать машины в любом из отделений ГИБДД, однако если у водителя прописка в другом регионе, его автомобилю только присвоят госномер - печатать табличку придется самостоятельно в любой из частных фирм, которые получили на это разрешение.
К примеру, если зарегистрированный в Москве автомобилист купит новую машину в Рязани, он сможет доехать на ней в местное отделение ГИБДД и присвоить машине госномер с московским кодом региона.
Выезжать на зарегистрированном автомобиле на дороги общего пользования без номеров нельзя. Так, согласно ч. 2. ст. 12.2. «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков», управление автомобилем без государственных регистрационных знаков наказывается штрафом в 5 тыс. рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев.
Поэтому водитель должен своим ходом добраться до конторы, где занимаются изготовлением номеров, получить табличку, прикрепить ее на свой автомобиль и только после этого сможет сесть за руль.
Размер госпошлины за регистрацию новых транспортных средств в отделениях ГИБДД составляет 850 рублей. При этом стоимость изготовления табличек в специализированных организациях не должна превышать 2 тыс. рублей - такой тариф утвердила Федеральная антимонопольная служба.
Когда новые машины начнут ставить на учет дилеры
Как рассказали в Госавтоинспекции, пока только 10 крупных дилерских центров подали заявки для получения нужного статуса. Это организации из Московской и Ярославской областей, а также из Красноярского края. На рассмотрение заявок в ГИБДД по регламенту уходит не более пяти дней. Но поскольку пока документы подаются дилерами «с шероховатостями», в ведомстве предполагают, что первые разрешения будут выданы ближе к февралю. В дальнейшем там уверены, что дилеры все будут делать без ошибок, поскольку «регламент получения статуса специализированной организации прописан максимально понятно и прозрачно».
Оказалось, что не все салоны заинтересовались предоставлением государственной услуги. Так, согласно законодательству, ее стоимость у дилеров составляет всего 500 рублей. В то время как сейчас некоторые из них берут за оформление в ГИБДД по собственным схемам по 10-12 тыс. рублей.
Что касается стоимости госномера, то она должна быть не выше 2 тыс. рублей. Поэтому такая возможность в первую очередь будет интересна крупным игрокам, которые также могут позволить себе и покупку оборудования для печати госномеров. Пока из 10 заявок нет ни одной, включающей возможность печати табличек: скорее всего, дилеры посчитали, что выгоднее заказать их у сторонних организаций.
В тех регионах, где объемы продаж невысоки, услугой, скорее всего, не заинтересуются вовсе. Поэтому ГИБДД функцию выдачи госномеров сохранит, чтобы не лишать водителей доступа к госуслуге. А когда большинство дилеров получат нужный статус, у водителей будет выбор - зарегистрировать машину через салоны, если таковые есть в регионе, либо обратиться в ГИБДД.
Регистрация у дилера: как это происходит и почему это удобно
Получившие статус специализированной организации дилеры будут выполнять за водителя все процедуры по регистрации. Покупатель выберет нужную ему модель и комплектацию, ответственные сотрудники удостоверят его личность и передадут заявку и все данные о водителе в ГИБДД в цифровом формате.
По регламенту у ГИБДД есть два дня на обработку этих данных. В течение этого времени там должны подготовить комплект документов на машину и передать их сотруднику дилерского центра, который обязан за ними приехать лично. Далее дилер либо сам печатает присвоенный автомобилю номер, либо заказывает табличку у компании-партнера и устанавливает номер на машину. Водитель таким образом получает полностью готовый для поездки автомобиль. Такая схема особенно удобна автомобилистам с регистрацией в других городах, поскольку они в одном месте получают и новую машину, и госномер с кодом своего региона.
Дилеры не знают, куда обращаться
В Ассоциации российских автодилеров (РОАД) Autonews.ru заявили, что заинтересованы в том, чтобы начать регистрировать машины самостоятельно. Покупателям это удобно: такая услуга привлекла бы клиентов, которые не любят работать с бумагами и не хотят лишний раз ездить в ГИБДД. Однако дилеры уверяют: и до публикации изменений в законодательстве, и после вступления всех поправок в силу 1 января 2020 г. никаких разъяснений от ГИБДД автосалоны не получили.
Чтобы получить право на проведение осмотра автомобилей и передачу данных в ГИБДД, специалисты должны получить сертификаты, но дилеры не могут найти организации, в которых можно провести обучение сотрудников. Также в дилерских центрах до конца не понимают, какие документы нужно отправлять в ГИБДД для того, чтобы получить статус специализированной организации.
«На этой неделе в РОАД обратились два учебных заведения, которые хотели с нашей помощью составить и утвердить программу обучения специалистов по оформлению машин, - рассказал глава РОАД Олег Мосеев. - Получается, что этих организаций сейчас очень мало, при этом как готовить экспертов, там до конца не уверены».
Мосеев объяснил, что из-за неразберихи со штрафами многие автомобилисты с начала года вовсе опасались покупать автомобили. «Сначала все выглядело так, что машина без госномеров теперь вообще двигаться не может, потом было неофициальное разъяснение, что в течение 10 дней незарегистрированные машины все-таки могут ездить, как и раньше», - сказал представитель РОАД. Он добавил, что разъяснений от ГИБДД до сих пор не было.
Дилеры не обязаны регистрировать машины
В РОАД объяснили, что оказание услуги по регистрации автомобилей - занятие добровольное. Никто не может заставить продавцов в обязательном порядке взаимодействовать с ГИБДД. Однако автосалоны признают, что такие возможности сделают их более конкурентоспособными по сравнению с теми, кто этим заниматься не хочет.
«За некоторых клиентов мы ставили машины на учет, но вместо 500 рублей это стоило несколько тысяч, потому что нужно было оформлять доверенности на сотрудников, лично ездить в ГИБДД, - уточнил Мосеев. - Теперь это делать не придется. Таблички тоже не проблема - крупные производители могут позволить себе купить оборудование для их изготовления сразу на несколько салонов. А мелкие точки просто будут печатать их на заказ, найти такие конторы очень легко».
Один из крупнейших дилеров рассказал Autonews.ru, что найти организации, которые предлагают обучение сотрудников, практически невозможно. Лишь недавно они открылись в Карелии, Санкт-Петербурге, Твери и Москве. «Обучение проходит дистанционно и стоит около 10 тыс. руб. за сотрудника, - рассказали дилеры. - В Москве ценник в два раза выше - 20 тыс. руб., если у обучаемого специалиста нет технического образования. Искать эти конторы пришлось самим, никаких списков в ГИБДД нам не предоставили. Может быть, теперь их станет больше, но в конце 2019 г. их точно не было. Поэтому пока ни один дилер и не получил статуса специализированной организации».
В ГИБДД в ответ на эти претензии заявили, что регламент обучения сотрудников дилерских центров утвержден и в России достаточно организаций, которые предоставляют такие услуги. В ведомстве пообещали ответить на все вопросы со стороны дилеров на общей встрече в феврале.