ГИБДД начала охоту на тонировку: сажают на 5 суток
Столичная Госавтоинспекция посоветовала водителям оперативно привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств и устранить неправильную тонировку. В ведомстве предупредили, что именно чрезмерно тонированные стекла приводят к аварийным ситуациям.
Чтобы снизить количество таких нарушителей на дорогах, ГИБДД Москвы регулярно проводит рейды — инспекторы замеряют уровень тонировки при помощи специальных приборов. За десять месяцев 2019 г. полицейские таким образом выявили уже 164 280 автомобилей с превышением норм тонировки. По всем фактам на водителей составили протоколы согласно по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств». За такое нарушение водителям выписывают штраф на 500 рублей, оплатить его можно со скидкой 50%.
Сначала штраф, потом арест
В соответствии с федеральным законом «О полиции», сотрудники Госавтоинспекции в праве потребовать от водителя устранить причину нарушения безопасности дорожного движения, напомнили в ГИБДД. Если автомобилист откажется удалить тонировку прямо на месте выявления административного правонарушения. В отношении него, помимо материала за нарушение ПДД, составляется требование о прекращении противоправных действий. Если водитель не исполнит это предписание и снова попадет в поле зрения инспектора, то нарушителя будут ждать еще более серьезные последствия — уже за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Согласно ст. 19.3 КоАП, за это предусмотрен штраф от 500 до 1000 руб. либо арест до 15 суток.
В ГИБДД предупреждают: суды действительно наказывают водителей не только штрафами, но и назначают административные аресты. Так, 12 ноября 2019 г. в 9 утра сотрудники ГИБДД задержали 36-летнего мужчину за рулем Kia в районе улицы Волхонка,18/2. На передних боковых стеклах иномарки оказалась нанесена тонировочная пленка, светопропускаемость которой не соответствовала установленным требованиям. На водителя составили протокол и выписали штраф 500 руб.При этом выяснилось, что около месяца назад, этого водителя уже останавливали полицейские — также за неправильную тонировку. Отклеивать пленку на месте автомобилист отказался. Тогда в его отношении вынесли требование о прекращении противоправных действий: чтобы избавиться от тонировки, водителю дали время до 19 октября, но он этого не сделал. Более того, выяснилось, что мужчину ранее привлекали и по ч.1 ст. 19.3 КоАП — за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. То есть этот водитель несколько раз игнорировал требования инспекторов ГИБДД и продолжал ездить с глухой тонировкой.
На гражданина в очередной раз составили административный материал и направили его на рассмотрение в Хамовнический районный суд Москвы. Там автомобилиста признали виновным в том, что он не исполнил требований сотрудника полиции и назначили административный арест сроком на пять суток.
Несколькими месяцами назад за неустраненную тонировку еще трое водителей в Москве отправились под арест. Регулярно новости о таких арестах приходят и из регионов.
Адвокат Дмитрий Зацаринский в беседе с Autonews.ru подтвердил, что водителей, неустранивших тонировку в срок после предписания инспекторов, довольно часто отправляют под административный арест. «С точки зрения законодательства здесь все справедливо: водители не исполняют законных требований полицейских», — пояснил эксперт.
Однако адвокат Марат Аманлиев назвал административный арест «репрессивными мерами в отношении автомобилистов».
«Зачем лишать человека свободы за такое мелкое нарушение, — удивлен Аманлиев. — Да, в случае, например, с повторным хулиганством, я бы согласился. Но тут сажают за решетку за темные стекла. При этом не понятно, сколько времени сейчас отводится на устранение такого нарушения — четкой позиции относительно разумных сроков устранения нет даже у ГИБДД. Сутки, неделя? Понято, что, если человек едет по трассе, надо дать ему время хотя бы время добраться до сервиса, чтобы он не ножом соскребал тонировку».Эксперт считает, что повторные штрафы сработали бы лучше, чем аресты. Так, ч.1 ст. 19.3 КоАП даже за повторное нарушение предусматривает не только лишение свободы, но и штраф. «Деньгами людей наказывать гораздо более эффективно, они быстро начинают понимать, что проще отклеить пленку, чем каждый раз оплачивать штраф», — уверен Аманлиев.
ГИБДД: на устранение не менее суток
Вопросы от том, сколько времени есть у автомобилистов на то, чтобы избавиться от неправильной тонировки, перед ГИБДД периодически ставят не только сами водители, но и депутаты. Этой осенью глава ГИБДД России Михаил Черников в ответ на один из таких запросов сообщил, что гражданам, которые управляют автомобилем с сильно тонированными стеклами, нужно дать возможность в «разумные сроки» устранить это нарушение.
«Соответствующие требования по отношению к водителям должны быть оформлены в письменной форме и содержать разумный срок (не менее суток), в течение которого такое требование подлежит осуществлению. Срок следует отсчитывать с момента выдачи письменного предписания устранить нарушение», — говорится в ответе ГИБДД.
Штрафы не поднимут, но и не отменят
Вопрос штрафов за неправильную тонировку в России — один из самых дискуссионных. Идеи о необходимости поднять штраф до 1,5 тыс. рублей за первый такой проступок и до 5 тыс. рублей для рецидивистов впервые прозвучали в 2015 году. Но несколько раз анонсированный законопроект сначала забуксовал в Госдуме, а после того как его автор, первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, не получил поддержки МВД, он решил отказаться от лоббирования идеи.
О том, что в этом году ждать отправки доработанного законопроекта в Госдуму и тем более его вступления в силу не стоит, Autonews.ru в апреле рассказал сам Лысаков. При этом депутат до сих пор считает, что затонированные сверх нормы автомобили представляют на дорогах реальную опасность.
«Изначально предполагались еще более жесткие санкции. Но получилось так, что в МВД нас не поддержали, а Госдума вместо актуального документа рассмотрела и отправила на доработку предыдущую версию законопроекта. Это означало, что мне пришлось бы делать все заново, чтобы перезагрузить инициативу. Но поскольку в МВД посчитали, что затонированные автомобили на дорогах — это не проблема, я решил, что заниматься этим законопроектом нет необходимости», — добавил Лысаков.
Летом 2019 г. депутаты ЛДПР предложили вовсе отменить штрафы за неправильную тонировку. Авторы инициативы заявили, что тонировка стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу.
Также в документе указывалось, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не гарантирует защиту от штрафа на 100%, поскольку приборы для замеров проницаемости подвержены внешним условиям, в том числе температуре воздуха и давлению, и имеют погрешности в работе. Однако дальше обсуждений вопрос пока не пошел.