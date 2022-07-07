Александр Шестун: Путеводитель по Домодедовскому ИВС
Ранее я слышал много рассказов о перемещении в изолятор временного содержания (ИВС) из тюрем для участия в нескольких судебных процессах, чтобы исключить длительные этапы. Меня в «Матросской тишине» более двух лет охраняли бойцы отряда специального назначения в беретах и черной униформе. Два спецназовца круглосуточно находились в соседней камере тюрьмы, поэтому меня никогда не оставляли в ИВС Подольска, как обычных арестантов.
Если обычный человек посмотрит подвальную плесневелую одиночку в СИЗО-5 Каширы, похожую на камеру в замке графа Монте-Кристо или пещеру снежного человека, то, безусловно, выберет маленькую, но чистенькую комнатку с евроремонтом в ИВС Домодедово. Однако все заключенные стараются побыстрей уехать в старинную каширскую тюрьму, полную крыс, которые любят вылезать из унитазов в подвальных камерах спецблока во время процесса…
Остальное время крышку унитаза я придавливал бутылками с водой.
ИВС Домодедово, где я уже трижды был по неделе, — современное здание с качественной отделкой и удобным нахождением возле «дворца правосудия». Начальник изолятора, Сергей Балаев, еще довольно молод и вполне доброжелателен. Персонал состоит из сотрудников полиции. В тюрьме ФСИНовцы не развозят пищу, а делают это, как и всю остальную работу, хозотряды из осужденных. На первый взгляд офицеры МВД должны быть более жесткими, чем тюремщики из низшей касты силовиков. Однако полицейские тут больше похожи на пионервожатых детских лагерей или улыбающихся стюартов самолета.
Во время передвижения тележки с горячей баландой в одноразовых пластиковых упаковках они не только раздают ее, но и, как бортпроводники лайнера, терпеливо отвечают на тысячи вопросов (типа: «а на какой высоте мы летим?»).
Так почему же бегут отсюда арестанты? В ИВС ты находишься без вещей и продуктов, нет газет по подписке и писем, в туалетах очко вместо унитаза. Окна не открываются, душ не предусмотрен, станка для бритья не допросишься, зеркал (для бритья) нет, кровати и столы неудобные, радио работает круглосуточно на всю громкость, свет не отключается на ночь. Невозможно купить самое необходимое, на прогулки не выводят, не хватает на всех постельного белья, толщина ватных матрасов всего 2 сантиметра. ИВС «Видное» закрыт на ремонт, поэтому нагрузка сверхнормативная на Домодедовский изолятор. В передачах от родных не пропускают бананы почему-то. Я понимаю, если бы женщинам запретили этот экзотический фрукт. Мне как диабетику дают молочные продукты и яйца в СИЗО, а тут нет отдельного пайка, да и в передачах это не пропускают.
Камеры не оборудованы телевизорами и холодильниками, а сейчас на улице выше +30 градусов. В автозаке, набитом битком арестантами, температура под 60°С, внутри как в Долине смерти в Калифорнии. Запрещены электрические чайники и кипятильники. В камерах частенько случаются конфликты из-за перегруза. Наблюдал лужи крови в прошлый заезд. Арестанты из разных тюрем по эволюции Дарвина определяют сильнейшего для выживания.
Устроили в моей одиночке грандиозный «шмон» (обыск), как и в Кашире. Только там было менее 10 человек, а тут около 20 огромных полицейских в черных беретах, экипированных бронежилетами и спецсредствами. Возглавлял «шмон-бригаду» замначальника охраны порядка подмосковной полиции подполковник Олег Холодий.
Зачем в тюрьме меня обыскивают через каждые сутки дважды? (потом контрольный обыск). Я никогда не имел сотового телефона за 4 года и не пил спиртного. Всем же известно где и что есть, но соблюдают правила игры…
Как всегда, жестко повоспитывал «крутых парней» из спецподразделений, которые в Домодедовский ИВС наведываются крайне редко. На днях мне выговаривал один из начальников каширской тюрьмы после штурма моей камеры:
- Они весь корвалол выпили после горячей перепалки, переходящей в толкание с вами. Они, как мыши, тихонько пробрались и очень тактично осмотрели вещи, а вы набросились, как Змей Горыныч!
- Да вы не замечаете, что один вид огромных рож спецназа может довести до инфаркта!
- Александр Вячеславович, а вот сотрудники говорят, что еще не встречали такого дерзкого арестанта. Огорчаются, вплоть до увольнения…
Моя Юля всегда иронизирует, когда ей начинают жаловаться на меня в местах лишения свободы: «Не, не, вы его посадили, вот и мучайтесь сами! Без выкупа не заберу домой», — как в рассказе «Вождь краснокожих» О. Генри.