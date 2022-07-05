Константин Сонин: Новый заход
История с вратарём сборной России Иваном Федотовым - совершенно идиотская, но, всё-таки и знак времён. Она показывает, те глупости, которые делаются в России на высшем уровне, вовсе необязательно эпические - вполне могут быть и просто глупости.
Вратаря сборной России, который недавно подписал контракт с «Филадельфией Флайерс», задержали, обвинили в уклонении от армии и отправили, без суда или каких-либо законных процедур, на север России - якобы для прохождения службы в армии. До этого он играл за ЦСКА и за сборную России.
Слава Богу, это пока не трагедия. Даже если Федотов отслужит год, он потеряет не жизнь, а год жизни.
В высшем смысле это, конечно, показатель законодательного идиотизма. Давным давно нужно было принять закон, по которому статус профессионального спортсмена даёт отсрочку от армии. Статус профессионального спортсмена определен куда чётче, чем статус врача или программиста и их, в масштабе страны, совсем мало.
Основная причина, почему спортсмены заслуживают отсрочки - по отношению практически к любой другой профессии - это то, что у них большая часть выпуска/заработка в течение жизни сосредоточена на нескольких годах в молодости. Именно поэтому им нужно давать отсрочку.
Системы стандартизированной отсрочки для спортсменов нет, потому что в России уже тридцать лет как действует чёткий социальный контракт. Формально служба в армии обязательна, но реально - добровольна. Те, кто не хочет идти в армию - и у кого нет денег на адвокатов, находящих легальные способы не призываться, идут в многочисленные «вузы», существующие только для этого.
Поскольку все профессиональные хоккеисты - люди очень богатые, у них никогда не возникало проблем - с юристами, или вот этими с вузами.
Пока в 2022 году какому-то дебилу не пришло в голову сделать из двадцатипятилетнего хоккеиста «показательный процесс». Подозреваю, что все той же братии из «взять Киев за три дня», «биологическое оружие», «мысли Мадлен Олбрайт» и т.п. - то есть Патрушев, Нарышкин и т.п. Потому что именно они уверены, что если если всем пригрозить уголовкой и увольне, то все будут работать хорошо. Если провести показательные процесс, то все будут дальше слушаться.
Подействует ли на кого-то эта спецоперация? Операцию по запугиванию граждан саботируют все остальные в правительстве - в отличие от Патрушева и Ко, многие находятся в реальном мире, и понимают, чем обернётся реальный массовый призыв. Но если им не хватит сил сдержать идиотов - эта история будет одной из стартовых точек «краха режима».
Впрочем, почему обычный гражданин России, не миллионер, не вратарь сборной, должен извлечь из этой истории какой-то урок для себя - тоже непонятно. Во все времена «идеологии силовых решений» верят в какие-то примитивные социологические механизмы, пугать, сажать, вешать, но они реально редко работают. Идиоты со спичками.
Какие уроки извлекут российские хоккеисты? Ну, сейчас все кто может, попробуют «сбежать». Если Федотова быстро не выпустят, то, конечно, последует разрыв договора о взаимном признании контрактов. Коротко говоря, клубы НХЛ получат возможность не признавать российские контракты игроков.
Я бы сказал «конец нынешней истории» российского хоккея. Тридцать лет строилась конкурентная внутренняя лига, интегрированная в международный рынок хоккеистов. А будет как в СССР, когда чемпионата страны фактически не существовало, потому что основная задача была иметь сильную сборную для нескольких игр в год с Западом. Но теперь и игр с Западом не будет.
Впрочем, я бы не исключал и отката назад в истории с Федотовым. У него, конечно, есть деньги на хороших юристов - а в истории с политическими корнями всегда есть масса нарушений. Плюс коррупция может быть на его стороне. Плюс, конечно, здравый смысл у каких-то людей наверху. Спички у идиотов они, конечно, не отберут, но, может, загасят этот конкретный уголёк.