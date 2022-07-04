Гарантия стала не по карману
Российские дилеры начали отказывать в ремонте дорогих автомобилей
Крупные российские дилерские холдинги отказали десяткам клиентов в сложном гарантийном ремонте их автомобилей, узнали The Moscow Times. Дилеры объясняют свое поведение отсутствием запчастей и опасениями не получить компенсацию от брендов, ушедших с российского рынка. У них просто нет средств, чтобы взять на себя обязательства по дорогому гарантийному ремонту в случае, если представительство бренда перестанет за это платить.
Примеры уже есть. Американский концерн GM в апреле закрыл в России свое представительство, импортировавшее в страну дорогие модели Cadillac и Chevrolet, поэтому их владельцы остались без гарантии. К тому времени успели продать 266 внедорожников Chevrolet и 162 автомобиля Cadillac (с апреля США запретили ввоз в Россию предметов роскоши, в том числе почти всех моделей автомобилей).
«У моего годовалого Cadillac Escalade «полетел» двигатель, я обратился в дилеру, у которого брал автомобиль, но там мне сообщили, что юридическое лицо, продавшее мне машину, уже ликвидировано и заниматься таким дорогим ремонтом, а скорее всего обменом автомобиля, они не будут, так как бренд ушел из России. Представительство GM предлагает оставить обращение на сайте Caddilac.ru и обещает связаться, но за месяц никакого ответа я так и не получил», – рассказал The Moscow Times владелец люксового внедорожника из Санкт-Петербурга. На сайте до сих пор указано, что ООО «Джи Эм Авто» гарантирует безвозмездное устранение дефектов нового автомобиля Cadillac в течение 36 месяцев или 100 000 км пробега.
С похожей проблемой столкнулся другой владелец Cadillac Escalade, купивший машину в конце 2021 года у официального дилера в Москве. Нужно менять коробку передач, но дилер отказывается это делать, а представительство не подает признаков жизни, и даже на обращения в глобальный офис Caddilac никакого ответа не приходит, рассказывает собеседник The Moscow Times. Он часто менял машины, и никогда проблем не было: «Лет пять назад был случай, когда мой новый Porsche Cayenne серьезно ломался, проехав меньше 1000 км, тогда я без проблем вернул машину дилеру и получил другую, они сами решали вопрос с представительством».
Сотрудники пяти опрошенных The Moscow Times дилеров Cadillac (Major, «Авилон» и др.) сообщили, что ведут сервисное, в том числе гарантийное обслуживание автомобилей марки, но не готовы брать на себя случаи, в которых может идти речь о замене автомобиля или стоимость ремонта явно превысит сотни тысяч рублей, так как эти затраты им производитель больше не компенсирует. «Нет финансовой возможности», – объяснил один из них. От официальных комментариев дилеры отказались.
Вторая проблема в том, что дилеры не всегда могут гарантировать доставку в Россию в обозримом будущем оригинальных комплектующих. Топ-менеджер одного из крупнейших региональных холдингов рассказывает: «Пока таких отказов не очень много, потому что серьезных поломок на гарантии мало, и самые ходовые запчасти еще есть – «проедаем» складские запасы, но к сентябрю проблема станет массовой и затронет всех дилеров почти всех брендов, кроме «китайцев» и «корейцев»
«Например, оригинальное стекло для BMW X7 привезти официально мы вообще не можем, а если кривыми путями таможить, то месяца 3-4 минимум получится и цена втрое, а у клиента трещина в лобовом сейчас, и ему машина нужна», – делится он. Аналогов много, но они не поддерживают, например, проекцию данных о поездке на лобовое стекло, объясняет собеседник. Другому дилеру, по его словам, оригинальное стекло на BMW X3 удастся получить не ранее чем через полгода.
В довершение всех бед, запчасти сильно подрожали: «Тинькофф страхование» оценивал общий рост цен к началу мая в 30%, но дилеры говорят, что многие позиции в марте подорожали в 3-5 раз, а сейчас, хотя курс доллара и упал, по-прежнему стоят в разы дороже, чем до 24 февраля. ЦБ из-за этого расширяет тарифный коридор в автостраховании на 26%.
Выкручиваются кто как может. Ford, например, отменил требование использовать для гарантийного ремонта детали со склада официального импортера и разрешил дилерам приобретать оригинальные запчасти для гарантии там, где те смогут их найти. Потом представительство по документам компенсирует затраты на ремонт. Но так поступили далеко не все.
Как рассказывают дилеры, больше всего проблем с комплектующими для премиальных американских и европейских брендов — Cadillac, Land Rover Jaguar (этот концерн тоже закрыл российское представительство) , BMW, Mercedes-Benz, Porsche, а также Audi и других брендов концерна Volkswagen (VAG, объявил дилерам, что не возобновит производство в России и импорт автомобилей в ближайшем будущем). Время ожидания гарантийного ремонта может увеличиться, а доступность некоторых деталей может быть ограничена, предупредил концерн.
Оригинальные запчасти для BMW, Audi, VAG и многих других брендов приходится везти параллельным импортом через Белоруссию, Турцию или Армению. Но и параллельный импорт не всегда спасает. Так, запчасти для Mercedes очень сложно достать: концерн установил жесткий лимит всем европейским дилерам и поставщикам и лишнего у них нет, говорит московский дилер.
Сам себе импортер
В опубликованный Минпромторгом в мае список товаров, разрешенных для параллельного импорта, вошли автомобили и комплектующие марок Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, General Motors, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Mitsubishi, Renault, Tesla, Hummer, Rover, Mercedes-benz, Daimler, Maybach, BMW, MINI, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Toyota, Lexus, Lamborghini, Ferrari, MAN, Scania, Isuzu, Maserati, Aston Martin, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Volvo, Rolls-Royce и Bugatti и др.
Сотрудники двух дилерских компаний сказали, что начали по согласованию с клиентами использовать для гарантийного ремонта аналоги оригинальных запчастей. «Мы уже предлагаем выбор — поставить оригинальную фару на Volvo XC 90 за 150 000 рублей с гарантией или за 80 000 рублей — аналог без гарантии», – рассказывает специалист техцентра автохолдинга из южного региона. По его мнению, через пару месяцев подобные предложения клиентам начнут делать все дилеры.