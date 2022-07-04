Меню
Спорт
Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
скандал
Алексей Доспехов
04 июля 2022, 17:05

Вместо Америки в военкомат

Перед отъездом в «Филадельфию» вратарю сборной России Ивану Федотову напомнили о службе

Вместо Америки в военкомат
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В отечественном спорте разразился очень громкий и вызвавший серьезный международный резонанс скандал, пишет издание «КоммерсантЪ». Один из главных героев прошедшего хоккейного сезона — вратарь Иван Федотов, который завоевал со сборной страны серебро пекинской Олимпиады, а с ЦСКА — Кубок Гагарина,— задержан сотрудниками военкомата и, предположительно, обвиняется в уклонении от прохождения военной службы. ЧП с Федотовым случилось перед его отъездом в США. Там голкипер, в мае подписавший контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс», должен был продолжить карьеру.

Сегодня в числе центральных спортивных тем в России оставалось ЧП, связанное с известным хоккейным голкипером Иваном Федотовым. Еще в пятницу ряд источников сообщил о том, что покинувшего после тренировочного занятия ледовую арену в петербургском районе Купчино Федотова задержали сотрудники военкомата и принудительно доставили в учреждение, в котором работают. Позже ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на адвоката спортсмена Алексея Пономарева сообщили, что 25-летнего игрока обвиняют в уклонении от прохождения военной службы. Такое нарушение формально подпадает под ст. 328 УК РФ: она предполагает лишение свободы на срок до двух лет.

По словам адвоката, во время нахождения на территории военкомата Ивану Федотову «стало плохо» (возможно, из-за обострения гастрита на фоне нервного стресса) и он был переведен в Первый военно-морской клинический госпиталь. Там Федотова посещали сотрудники военной полиции. Алексей Пономарев рассказал о том, что защита хоккеиста подала заявление во Всеволожский районный суд о признании незаконным решения призывной комиссии, а «решение по призыву на воинскую службу обжаловано в суде и приостановлено». Между тем адвокат признался «РИА Новости», что в настоящий момент связи с Иваном Федотовым у него нет — так же, как и сведений о его местонахождении.

Эта история получилась громкой по целому ряду причин. Первая заключается в том, что речь в ней идет об очень известном игроке.

Иван Федотов вошел в число главных героев прошедшего хоккейного сезона. Он был основным вратарем сборной России на февральской Олимпиаде в Пекине, и во многом благодаря ему она завоевала на этом турнире серебро. А вскоре после Олимпийских игр, весной, Федотов внес огромный вклад в победу своего клуба ЦСКА в Кубке Гагарина. В play-off ему не было равных по проценту отраженных бросков в створ — 93,7%.

Вторая причина — это повод для задержания хоккеиста. Вопрос с армейской службой и отсрочками от нее был актуальным в отечественном хоккее в советские годы.

В то время являлась чрезвычайно распространенной практика «призыва» молодых игроков в клубы, курируемые силовыми ведомствами, из команд, которые не имели возможность отсрочку предоставить. Таким способом, например, укреплял состав тот же ЦСКА.

При этом в последнее время вместе с исчезновением жестких связей между силовыми структурами и профессиональными клубами актуальность свелась практически к нулю. В нынешнем веке было всего несколько случаев попыток сыграть на этой теме. Скажем, в 2011 году омский «Авангард» решил задержать в России собиравшихся отправиться в НХЛ талантливых форвардов Станислава Чистова и Александра Свитова, направив их в «армию», в фарм-клуб «Авангард-ВДВ», формально относящийся к воинской части. В итоге отъезд в НХЛ Свитова и Чистова был отложен на год.

В американской лиге собирается выступать и Иван Федотов. Его контракт с ЦСКА истек еще в апреле, а в мае он подписал договор сроком на один год с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс». Причем в США для подготовки к сезону Федотов планировал отправиться уже в июле, а американские хоккейные эксперты считали, что у него неплохие шансы с ходу попасть в основу «Филадельфии». В прошлом сезоне первым номером клуба, не попавшего в play-off, был Картер Харт, у которого по итогам регулярного чемпионата весьма посредственная статистика. У дублера Харта Мартина Джонса она, впрочем, ничуть не лучше.

В связи с этим нет ничего удивительного, что происшествие с Иваном Федотовым вызвало довольно солидный международный резонанс.

Ему уделили внимание несколько заметных зарубежных медиаресурсов — таких как, к примеру, The New York Times. Это издание проинформировало, что за ситуацией «следит» руководство НХЛ. В курсе ситуации и «Филадельфия». Чак Флетчер, занимающий в ней должность президента по хоккейным операциям, заявил, что клуб «ведет собственное расследование».

Материалы по теме
Континентальная хоккейная лига объявила о приостановке турнира из-за коронавируса
Легальное самодурство
Игроков Национальной хоккейной лиги не пустят на Олимпиаду в Пекине
Сейчас на главной
В Якутии для тушения пожаров вызвали искусственные дожди
пожары
В Якутии для тушения пожаров вызвали искусственные дожди
Сразу в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока идёт борьба с природными пожарами. Самая сложная ситуация сейчас в Якутии. Распространению огня способствует жаркая и ветреная погода
В Нидерландах фермеры заблокировали порты и супермаркеты
Нидерланды
В Нидерландах фермеры заблокировали порты и супермаркеты
Фермеры заблокировали дистрибуционные центры супермаркетов и перекрыли подъездные пути ко многим центрам тракторами и тюками сена в знак протеста против ужесточения экологических предписаний
В ПАСЕ призвали освободить Александра Шестуна
ПАСЕ
В ПАСЕ призвали освободить Александра Шестуна
Освободить 478 политзаключённых призвала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) власти Российской Федерацию, основываясь на списках, подготовленных российскими правозащитниками
Экономика
Минфин предложил отказаться от 1,6 трлн рублей расходов по госпрограммам в 2023–2025 годах
Минфин предложил снять более 500 млрд руб. расходов бюджета с госпрограмм и непрограммных направлений в следующем году
В Кремле назвали смерть больного раком ученого Колкера «прерогативой следствия и суда»
государство
В Кремле назвали смерть больного раком ученого Колкера «прерогативой следствия и суда»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировал смерть новосибирского ученого Дмитрия Колкера, у которого была четвертая стадия рака
«Билайн» пересмотрел архивные тарифы и поднял их стоимость на 10%
билайн
«Билайн» пересмотрел архивные тарифы и поднял их стоимость на 10%
В июне рассылку о повышении стоимости безлимитных тарифов с 450 до 700 руб. получили абоненты Tele2. После этого Минцифры и ФАС объявили, что проверят обоснованность резкого повышения тарифов
Евросоюз создаст «министерство санкций»
Евросоюз
Евросоюз создаст «министерство санкций»
Брюссель настаивает на более жестком и последовательном применении наказаний против России, поэтому страны Евросоюза обсуждают идею создания специального ведомства, контролирующего исполнение санкций европейскими государствами
Авторская колонка
Каширские врунишки
Завершая свое увлекательное турне в Каширу, я окончательно разочаровался пустословием местечковых начальников. В первые же дни меня «совершенно случайно» посетил городской прокурор — Сергей Чернышев. Я не спрашивал его о цели визита, и вовсе незачем было озвучивать небылицы
Шестун Александр
В ресторане «Вкусно — и точка» москвичке приготовили бургер с плесенью
импортозамещение
В ресторане «Вкусно — и точка» москвичке приготовили бургер с плесенью
Москвичка обнаружила булку с плесенью в бургере, который ей приготовили в ресторане сети «Вкусно — и точка» (бывший «Макдоналдс») в Хорошево-Мневниках
«Прощальная» распродажа товаров IKEA стартует 5 июля
икев
«Прощальная» распродажа товаров IKEA стартует 5 июля
В компании сообщили, что распродажа будет длиться до полного опустошения складов. Купить товары можно будет только в интернет-магазине, однако зону доставки ограничат городами, где есть фирменные магазины сети
В Финляндии задумались о размещении базы НАТО на границе с Россией
финляндия
В Финляндии задумались о размещении базы НАТО на границе с Россией
Мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярва рассказал о готовности при поручении правительства разместить базу НАТО в местном аэропорту в Южной Карелии
Данные клиентов сервиса Туту.ру попали в открытый доступ
утечка данных
Данные клиентов сервиса Туту.ру попали в открытый доступ
Telegram-канал «Утечки информации» сообщает, что утечка затронула покупателей билетов на автобус. В базе попали имена и фамилии, мобильные телефоны и адреса электронной почты пассажиров
Президент Германии заявил о начале «новой эры» после войны в Украине
Германия
Президент Германии заявил о начале «новой эры» после войны в Украине
Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что мир находится «на пороге новой эры». После войны в Украине нельзя будет заниматься политикой и бизнесом, будто ничего не случилось
Рваные раны от Нукуса
Узбекистан
Рваные раны от Нукуса
Центральная и Средняя Азия полыхают: после январских протестов в Казахстане (закончились массовыми беспорядками, более 200 погибших) и майского восстания в Горно-Бадахшанском районе Таджикистана (минимум 16 погибших) народный бунт пришел и в Узбекистан
Александр Лукашенко объявил о готовности атаковать «центры принятия решений противников Минска»
Александр Лукашенко объявил о готовности атаковать «центры принятия решений противников Минска»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил военным «взять под прицел центры принятия решений противников Минска», чтобы моментально ответить в случае нападения на республику
Общество
В «Лефортово» скончался ученый Дмитрий Колкер. Его арестовали, несмотря на 4-ю стадию рака
В московском СИЗО «Лефортово» скончался заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета НГУ Дмитрий Колкер. Он был арестован по обвинению в государственной измене
На египетском курорте туристка погибла в результате нападения акулы
ЧП с туристами
На египетском курорте туристка погибла в результате нападения акулы
В генконсульстве России в Египте сообщили, что 68-летняя гражданка Австрии лишилась руки и ноги. Позже она скончалась в больнице от болевого шока
Россияне стали меньше есть
продуктовая корзина
Россияне стали меньше есть
После панической скупки гречки и гаджетов в первые недели войны россияне все меньше тратят в магазинах и оборот розничной торговли в стране резко сокращается второй месяц подряд