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банкноты
Максим Буйлов, Ксения Дементьева
01 июля 2022, 15:28

Новые купюры не проходят в банкоматы

Настройка оборудования может растянуться на годы

Новые купюры не проходят в банкоматы
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Зампред ЦБ Сергей Белов 30 июня объявил о введении в обращение в России новой банкноты номиналом 100 руб. Но участники финансового рынка уверены, что россияне еще не скоро увидят эти купюры в обращении. Для этого банкам нужно настроить банкоматы, терминалы и кассовое оборудование для распознавания новых купюр, а сделать это в условиях, когда ведущие западные производители банкоматов NCR и Diebold Nixdorf ушли из России, будет непросто.

Ассоциация банков России (АБР) еще весной предупреждала ЦБ об этой проблеме. В частности, в ассоциации отмечали, что более 60% банкоматов приходится на NCR и Diebold Nixdorf, а кассовая техника — на 100% импортная. В связи с этим АБР просила перенести на полгода введение в обращение новых купюр. «С уходом поставщиков стали невозможными любые обновления программного обеспечения валидаторов в модулях рециркуляции/приема наличных банкоматов, а также кассовой техники, терминалов, что приводит к отсутствию возможности добавления/изменения шаблонов купюр как новых номиналов, так и нового образца»,— говорилось в письме АБР.

В ЦБ, видимо, понимают эту проблему, поскольку Сергей Белов, объявив о введении банкноты, оговорился, что в заметных количествах новые банкноты появятся в обращении после того, как необходимое оборудование банков будет адаптировано. По его мнению, это может занять полгода-год, а пока банкноты поступят поставщикам оборудования.

В Сбербанке уверены, что к моменту ввода в оборот новых купюр сеть банкоматов, которая насчитывает более 70 тыс. устройств, будет готова к операциям с ними. В «Русском стандарте» отметили, что оценка сроков обновления программного обеспечения для приема новых купюр зависит от вендоров, которые уже приняли запросы в работу. «В прошлый раз реализация возможности использования новых купюр заняла около месяца»,— рассказали в банке, затруднившись оценить сроки внедрения в нынешней ситуации. Представитель банка «Синара» пояснил, что, как правило, сначала появляется прошивка программного обеспечения от производителя, которая тестируется на одном устройстве, а потом тиражируется на остальные.

Реализация поддержки новых купюр валидатором, как поясняет исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации» Мария Михайлова, производится чаще всего поставщиком оборудования банкомата и зависит от приоритета указанной разработки.

Неофициально банкиры сходятся во мнении, что сегодня не стоит опираться на прошлый опыт, потому что банкноты нового образца номиналом 200 и 2000 руб. вводились в 2017 году, когда крупнейшие кредитные организации еще не были под санкциями, а производители банкоматов и кассового оборудования не ушли из РФ.

Как рассказал представитель одного из подсанкционных банков, иностранные вендоры для них точно не будут дорабатывать свое программное обеспечение.

Источник на платежном рынке согласен, что «с учетом геополитической ситуации сложно представить, что разработки для российского рынка будут в приоритете». Более вероятным, по его мнению, выглядит сценарий, когда некоторые поставщики вообще откажутся от поддержки новых купюр, то есть их использование в устройствах будет невозможно.

Таким образом, по мнению участников рынка, сегодняшнее объявление о вводе в обращение банкноты номиналом 100 руб. нового образца было формальным. Коммерческий директор процессингового центра IMPAYA Алексей Разумовский уверен, что процесс перехода на новую купюру займет несколько лет. Тем более что Банк России уже запланировал в следующем году ввести в обращение новые банкноты номиналом 1000 и 5000 руб. Независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков полагает, что для последующей эксплуатации оборудования — банкоматов и прочих устройств — потребуется «найти альтернативные решения производителей из дружественных стран или через неофициальные поставки в качестве параллельного импорта».

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