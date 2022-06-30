Афера на 2 миллиарда
Новыми владельцами электричек РЖД стали мафиозные олигархи и простая юристка из Мытищ
Российские железные дороги уже сложно считать государственными. В последние годы госкорпорация РЖД активно распродает наиболее прибыльные активы. Среди них — «Центральная пригородная пассажирская компания», которая управляет электричками в Москве и нескольких регионах центральной России. Бенефициарами приватизации ЦППК стали связанные с «Измайловской» ОПГ олигархи Бокарев и Махмудов. Как выяснило интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях, аукционы проходят с использованиям мошеннических схем: доли госкомпании задешево скупают фирмы, записанные на номиналов. Так, в официальную миллиардершу превратилась обычная юристка из Мытищ, теперь на нее записаны доли в крупнейших транспортных компаниях.
«Центральная пригородная пассажирская компания» — крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России. Ежедневно отправляет 1,6 млн пассажиров в Москве, Московской, Рязанской, Калужской, Владимирской областях и других регионах. Теперь АО «Центральная ППК» частное, хотя еще совсем недавно оно было филиалом РЖД. Государство лишалось прав собственности постепенно, а по итогам коррупционных схем потеряло миллиарды рублей.
Подставной аукцион
РЖД в ЦППК владела 50%, пока в 2013 году не продала 25% Московской пассажирской компании, принадлежавшей кипрской Fredlake Holdings Ltd, связываемой с Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым. Но на этом приватизация не остановилась: в 2017 году было объявлено о продаже еще 25% акций. Госкомпания планировала выручить за свою долю не менее 4,2 млрд рублей, но продала ее почти на 2 млрд дешевле. Победителем аукциона стало загадочное ООО «Маршрутные системы», зарегистрированное всего за месяц до конкурса. The Insider выяснил, что за ней стоят все те же Бокарев и Махмудов, зарегистрировавшие фирму на подставных лиц.
Соучредителем «Маршрутных систем» выступила некая Анна Боева, вскоре она стала и единственной формальной владелицей компании. Как установил The Insider, эта женщина до того, как выкупить дорогой актив РЖД, работала юристом в ООО «МПК». Более того, продолжила числиться в этой фирме и после того, как стала официальной совладелицей крупного бизнеса. Она получала зарплату (около 150 тысяч рублей в месяц), жила в 41-метровой квартирке на улице Мира в подмосковных Мытищах и брала мелкие потребительские кредиты. И все это при якобы собственном бизнесе на миллиарды.
Разгадка загадочного победителя аукциона крылась в собственниках ООО «МПК», на которое работает Боева: Fredlake Holdings Бокарева-Махмудова. Более того, ООО «МПК» и непосредственно само участвовало в конкурсе на право покупки акций ЦППК. Получается, олигархи «соревновались» сами с собой, сбивая цену на актив РЖД. Только этим и можно объяснить такое резкое удешевление акций госкомпании — аукцион проводился по системе с понижением цены: она падала постепенно до тех пор, пока кто-то из участников не согласится заплатить озвученную сумму.
В итоге за блокпакет акций в ЦППК олигархи заплатили всего 2,3 млрд рублей. Сегодня это меньше даже чистой годовой прибыли компании (2,8 млрд за 2021 год) и в 25 раз меньше годовой выручки (57,7 млрд).
Миллиардерша из Мытищ
Родилась Анна Боева в 1983 году в городе Глухов Сумской области Украины. Потом жила в Курске, пока не перебралась в Подмосковье. Поначалу работала администратором в рекламном агентстве «Милк». После этого устроилась юрисконсультом в «МПК», где доросла до начальника юридического отдела. Из автомобилей имеет в собственности Honda 2012 года выпуска.
На своей странице «ВКонтакте» владелица крупнейшего пригородного ж/д-перевозчика делится с друзьями купонами на бесплатные фото и репостит паблики с «философскими» и «пацанскими» цитатами. Но то, что ей достанется крупный актив РЖД, Боева явно предчувствовала. За несколько лет до сделки с госкомпанией она опубликована у себя на странице стихи: «Жизнь — очень странная штука. Приходит удача к тебе, да без стука».
«Мечтайте… И никогда не думайте, что мечты не сбываются. У достойных людей мечты всегда сбываются. Надо просто уметь ждать», — делилась она с друзьями жизненной мудростью. Если Анна мечтала преуспеть в бизнесе, не имея для этого вообще никаких предпосылок, то рецепт «просто мечтать» можно считать удачным.
Помимо доли в ЦППК, на Боеву записано ООО «Автопасс», которое разрабатывало систему бесконтактной оплаты. Ей же принадлежит безналичная система оплаты проезда в общественном транспорте «Датапакс», которая внедряется в Подмосковье, Нижнем Новгороде, Калининграде, Омске и других городах страны. Контролирует она и долю в Единой федеральной системе мониторинга и контроля пассажирских перевозок автобусами «Технопасс» (этот бизнес ведет совместно с госкорпорацией «Ростех» и семьей Ротенбергов).
Через свое ООО «Транснависофт» Боева занимается внедрением системы диспетчерского управления пассажирским транспортом (фирма заработала свыше 100 млн рублей на господрядах). Она же бенефициар системы «Однакасса» (агрегатор для покупки билетов в сотрудничестве с госперевозчиками).
Преступные связи
Андрей Бокарев и Искандар Махмудов — давние партнеры, им принадлежат акции Уральской горно-металлургической компании, Кузбассразрезугля, Трансмашхолдинга (поставляют пассажирские поезда и вагоны, поезда метро, локомотивы). При этом они являются одними из лидеров в области получения государственных контрактов.
Андрей Бокарев
Махмудов и Бокарев проходили фигурантами нескольких уголовных дел как предприниматели, через которых отмывались деньги криминала. В немецком уголовном деле 2007 года они фигурируют как держатели общака «Измайловской» ОПГ, а в материалах испанского уголовного дела 2008 года говорится, что через принадлежащую им УГМК отмывались также деньги «Тамбовско-Малышевской» ОПГ.
Имеют они и обширные связи во властных кругах. Так, например, одним из бизнес-партнеров Бокарева и Махмудова является Алексей Криворучко, ныне замминистра обороны России. До 2017 года Бокарев и Махмудов были акционерами оружейного концерна «Калашников». Путин награждал Махмудова медалью ордена «За заслуги перед отечеством».
Искандар Махмудов
Несмотря на все это, в санкционные списки Евросоюза Бокарев и Махмудов не включены. И это даже после скандала во Франции: в ходе журналистского расследования выяснилось, что Махмудов передавал взятки приближенным французского президента Эммануэля Макрона.
Узбекский след
Искандар Махмудов родился в Бухаре, а детство и юность провел в Ташкенте. С Узбекистаном оказался связан и один из новых совладельцев активов РЖД.
В конце мая ООО «МПК», через которое Бокарев и Махмудов сами держат свои доли в ЦППК, сменил схему владения. Вместо кипрского Fredlake Holdings в учредителях появились пять российских юрлиц. «Виолан» принадлежит Махмудову, «Элариум» — Бокареву, «Новые решения» и «Постулат» — топ-менеджерам «Трансмашхолдинга» Кириллу Липе и Дмитрию Комиссарову, а вот бенефициаром «КТС» оказался Данияр Камилов — сын до недавнего времени главы МИДа Узбекистана Абдулазиза Камилова. Недавно он занял пост спецпредставителя президента Узбекистана по внешней политике.
В России Камилов-младший работал в структурах Газпромбанка. Сейчас он владеет «Восточной логистической компанией», которая занимается грузовыми ж/д-перевозками. На родине в Узбекистане также участвует в приватизации госактивов.