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Общество
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
Авторская колонка
30 июня 2022, 09:55
Александр Шестун: Вкладываться сейчас в экономику нашей страны — безумие!
Шестун Александр

Экс глава Серпуховского района

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Александр Шестун: Вкладываться сейчас в экономику нашей страны — безумие!

Александр Шестун: Вкладываться сейчас в экономику нашей страны — безумие!

Уважаемые предприниматели!

Прошу вас не верить призывам от Владимира Путина к российскому бизнесу инвестировать в страну на Питерском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где из иностранцев остались талибы, египтяне и казахи. Говорящий заголовок в газете «Коммерсантъ» об этом: «Многие из приехавших в Санкт-Петербург кулуарно делились друг с другом ощущением полного конца». Вкладываться сейчас в экономику нашей страны — безумие! Не поддавайтесь уговорам кота Базилио и лисы Алисы, чтобы как Буратино не закопать свои пять золотые на «Поле Чудес».

Помимо неуклонного падения доходов граждан нет никаких юридических гарантий, что у вас не заберут все по прихоти кремлевских оборотней в погонах. Откройте глаза: нет правосудия, нет свободы прессы, нет выборов…

На входе в комплекс ПМЭФ показательно стоит огромный стенд Генпрокуратуры, чего не найдешь, например, на Давосе. Милые девушки в голубых мундирах разъясняют бизнесменам, как око государево стоит на страже интересов закона.

Я уже более четырех лет сижу по фейковому уголовному делу, но до сих пор идут репрессии по всему моему окружению. Тотальной конфискации подверглись не только все члены моей семьи, но и предприниматели. Генпрокуратура, в рамках моего уголовного дела, вышла уже с третьим иском о взыскании 190 миллионов рублей к бизнесменам, легально зарабатывающим деньги, а серпуховская судья Купцова 14 июня 2022 года арестовала все имущество их семей, запретив им и их женам любое отчуждение. Тут же доброжелатели из спецслужб по секрету сообщили предпринимателям, что все их беды из-за перфоманса Александра Шестуна в футболке цвета украинского флага на заседании Домодедовского городского суда с лозунгами против спецоперации.

Так выжигается все мое окружение, чтобы никто не мог помочь моей многодетной семье, выгоняемой из дома.

Сейчас уже рассматривается иск Росимущества о насильственном выселении моих детей и жены из единственного жилья серпуховским судьей Ключковым. Чтобы представителю Фемиды было не так страшно пускаться во все тяжкие, грязную работенку подбросили и его коллеге Купцовой.

Уважаемые предприниматели! Прошу не заблуждаться, что отбирают только у критиков власти. За 4 года ареста я встретил сотни бизнесменов, любящих Путина больше, чем свою маму, но обчищенных до нитки и брошенных за решетку. Как в басне Крылова про волка и ягненка: «Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать!»

Посмотрите на кремлевских олигархов, многие из которых бегут на Запад несмотря на санкционные риски потери имущества. У опричников Путина огромные аппетиты, словно у них прямая кишка вместо желудка, а пасти, как у крокодилов, чтобы ухватить кусок пожирнее. Они пугают миллиардеров больше, чем режимы недружественных стран.

Власти России настолько неэффективны, что даже отнятое имущество не могут использовать с пользой для бюджета. Успешно работающая сеть строительных магазинов «Браво» после отъема стоит с заколоченными дверями, а Калиновская база не заполнена даже и на 10%. Налоги со всех вышеперечисленных объектов перестали поступать, а рабочие места уничтожены.

Весь комплекс парка «Дракино» был сдан в безвозмездное пользование организации президента Федерации бокса, дважды судимого таджика Лутфуллоева, изменившего фамилию на «Кремлев». Основатель парка «Дракино» Борис Криводубский в 2015 году, получая награду из рук председателя правительства Дмитрия Медведева за лучший загородный отель Подмосковья, посетовал на угрозы по конфискации комплекса, на что получил ошеломляющий ответ от премьер-министра: «Вы же в России бизнес ведете. Поэтому риски есть всегда».
В Варшаве, вручая европейскую премию «Открытие года» данному отелю, заявили: «Это не только за прекрасный дизайн, логистику, но и за то, что не боитесь изъятия бизнеса властями».

Усадьбу гофмаршала Нащокина, построенную самым известным российским архитектором Матвеем Казаковым, также конфискованную у бизнесменов, спалили дотла. Росимущество сняло с памятника культуры охрану, там местные мальчишки села Райсеменовское стали жечь костры, что привело к пожару.

Мой первый дом на улице Народного Ополчения, который я построил с отцом в начале 90-х, где выросли дети и бывал мой дедушка, брошен на произвол судьбы Росимуществом. Двери открыты настежь, на первом этаже воды по колено, вся мебель разграблена мародерами, сняты шторы и угроблена качественная отделка. Такое помещение теперь не продашь и за четверть цены. Тяжелая аура мракобесов Кремля вряд ли принесет счастья новым жильцам.

Все это — лицо нынешней власти! Кто бы им дал таблеток от жадности?! Впрочем, от глупости тоже не помешает…

Дорогие предприниматели! Еще в древности мудрецы поучали верить не ушам, а только глазам своим!

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